بنیاد علمی و فرهنگی شهید باکری در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح سه شنبه در جریان دیدار با محمد رحمانی مخترع جوان آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از طرحهای ابتکاری و اختراعات جوانان، افزود: در این راستا و با هدف ارائه بورسیه تحصیلی به جوانان مخترع و نخبه بنیاد علمی و فرهنگی شهید باکری در حال راه اندازی است.

وی با بیان اینکه به زودی بنیاد نخبگان وابسته به نهاد ریاست جمهوری در آذربایجان غربی راه اندازی و سازماندهی جوانان مستعد و نخبه توسط این نهاد انجام می شود، اظهار داشت: اطلاع یابی از اخبار دنیا در حیطه اختراعات، سوژه ها و برنامه های جدید، مصوبات وزارت علوم و دانشگاههای مطرح کشور و دنیا از طریق بنیاد نخبگان در اختیار جوانان نخبه قرار می گیرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به آماده شدن اساسنامه بنیاد علمی فرهنگی شهید باکری ویژه آذربایجان غربی، ادامه داد: این بنیاد هم اکنون در مراحل ثبت بوده و به زودی فعالیتهای خود را در سطح استان آغاز می کند.

فتح الهی، از محمد رحمانی به عنوان خط شکن جهاد علمی استان یاد کرد و با بیان اینکه کسب مدال طلا نشان دهنده لزوم توجه مسئولان به استعدادهای نهفته جوانان است، گفت: طرحهای ابتکاری جوانان رشد قابل توجهی یافته و باید یک بانک اطلاعات جامع از نخبگان جوان راه اندازی شود.

وی خواستار ایجاد امکان پژوهش و تحقیق توسط وزارت علوم برای نخبگان جوان همزمان با تحصیلات رسمی آنها شد، افزود: متاسفانه تعریف روشنی از درجه تحصیلی و علمی در بحث پژوهش و اختراعات ارائه نشده بطوریکه برای مثال حافظان کل قرآن کریم به محض ارائه حفظ خود گواهی کارشناسی علوم قرآنی دریافت می کنند ولی در موضوع اختراع و تحقیق چنین فرایندی ارائه نشده است.

محمد رحمانی با اختراع سرعت گیر هوشمند در مسابقات جهانی اختراعات مالزی طی اردیبهشت ماه سالجاری موفق به کسب 2 مدال طلا شد.