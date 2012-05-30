بانک ترانه هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک ترانه هرمزگان سه شنبه شب همزمان با برگزاری نخستین جشنواره ترانه هرمزگان در تالار شهید آوینی بندرعباس افتتاح شد.

بلقیس بهزادی رئیس انجمن ترانه هرمزگان در این خصوص گفت: ایجاد این بانک فرصت خوبی برای ثبت رسمی آثار ترانه سرایان هرمزگانی است که با مراجعه به سایت انجمن ترانه هرمزگان می توانند این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: با ثبت آثار در بانک ترانه هرمزگان آهنگسازان و خواننده هایی که قصد استفاده از این آثار را دارند باید از بانک ترانه و ترانه سرای اثر مجوز دریافت کنند.

رئیس انجمن ترانه هرمزگان تاکید کرد: ایجاد این بانک به حفظ آثار هنرمندان هرمزگانی کمک فراوانی می کند و علاقه مندان برای ثبت آثار خود باید به سایت hormozgantaraneh.com مراجعه کنند.