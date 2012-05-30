ترسیم چشم اندازهایی روشن تر برای توسعه لنگرود/ اشتغال دغدغه اصلی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، لنگرود جلگه ای حاصلخیز و پر نعمت با مردمانی فرهیخته، مهربان و شوریده در شعر و ادب پارسی و گیلکی استکه همواره در مسیر توسعه و اعتلای زادگاهشان کوشیده اند و نام لنگرود را پر آوازه ساخته اند.

این شهر تاریخی که در دورانهای کهن اردوگاه تیمور لنگ در آن برپاشده بود در فاصله 60 کیلومتری رشت قرار گرفته و دو شهر لاهیجان و رودسر را به هم متصل می کند.

لنگرود 52 سال قبل شهرستانی مستقل شد

لنگرود با وسعتی بیش از 441 کیلومتر مربع 52 سال قبل شهرستانی مستقل شد و افزون بر 150 هزار نفر از ساکنان مناطق شهری و روستایی آن گیلک زبان هستند و به گویش شیرین لنگرودی سخن می گویند.

شهرستان لنگرود با داشتن 23 هزار هکتار زمین مستعد و حاصلخیز از مراکز مهم کشاورزی در شمال ایران اسلامی است و فعالیتهای زراعی، باغی، دامی از قبیل برنج، چای، مرکبات، تولید ملکه زنبور عسل، پیله تر، گوشت قرمز، مرغ و پرورش ماهی، 30 درصد ترکیب اشتغال مردم این شهرستان را به خود اختصاص داده است.

در عین حال شهرک صنعتی اطاقور نیز با 42 واحد تولیدی فعال و 100 کارگاه بیش از 33 درصد ترکیب اشتغال این منطقه را دارد لیکن هنوز مسئله اشتغال در همه بخش های تولیدی و خدماتی به ویژه برای جوانان جویای کار و فارغ التحصیل دانشگاهی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان است.

لنگرود با قدمت طولانی و پیشینه درخشان از منظر میراث فرهنگی و گردشگری در ردیف مناطق سیاحتی و زیارتی گیلان است و ساحل چاف و چمخاله با چشم اندازههای بی بدیل، پل خشتی، تالاب بین المللی کیا کلایه، پارکهای جنگلی بلوردکان، خرما و مریدان، دژ دزبن، بقاع سید حسین و سید محمدتقی، مسجد جامع و سایر اماکن دیگر از جمله کانونهای گردشگریست که همه ساله پذیرایی هزار مسافری است که اقصی نقاط کشور و استان به این شهرستان سفر می کنند.

چهره شهری و روستایی لنگرود در 34 سال گذشته متحول شد

بدون شک چهره شهری و روستایی لنگرود در 34 سال گذشته دستخوش تغییرات بسیاری شده است اما گسترش شهر نشینی، افزایش حجم مسافرتها و مهاجرتها به قصد یافتن کار و در آمد و برخورداری از رفاه بیشتر مشکلاتی از قبیل ترافیک، زباله های شهری، ناکافی بودن فضاهای مسکونی،آموزشی و فرهنگی دانشگاهی و بر شهروندان تحمیل کرده است.

قشرهای مختلف فهیم این شهرستان ضمن قدرشناسی از تلاشهای ارزنده مدیران و دستگاههای اجرایی از دولتمردان توقع دارند با گسترش فضاهای بهداشتی، ورزشی، فرهنگی، هنری و دانشگاهی چشم اندازهای روشنتری را در افق توسعه این شهرستان فراهم آورند و برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی لنگرود بستر سازی کنند.

فرماندار لنگرود در این ارتباط گفت: این شهرستان قابلیتهای زیادی در عرصه های مختلف توسعه دارد و خوشبختانه روند توسعه نیز در شهرستان قابل قبول است.

عزیز کاظمی افزود: شرایط و زیر ساختهای خوبی در بخش های مختلف برای توسعه در سطح شهرستان ایجاد شده است و این روند با برنامه ریزی اصولی همچنان ادامه دارد.

وی همچنین به مسئله مسکن در لنگرود شاره کرد و اظهارداشت: دو هزار واحد مسکن مهر طبق قرار دارد امسال تحویل متقاضیان می شود، چهار هزار و 300 واحد مسکن روستایی نیز در این شهرستان مقاوم سازی شده است.

فرماندار لنگرود از ساخت دو واحد کشتارگاه صنعتی دام و طیور در این شهرستان خبر داد و گفت: کشتارگاه دام امسال به بهره برداری می رسد.

سرمایه گذاری چهار میلیارد تومانی دولت برای بتنی کردن کانالهای آبیاری در لنگرود

وی در ادامه از سرمایه گذاری چهار میلیارد تومانی دولت برای بتنی کردن کانالهای آبیاری طی سال گذشته در لنگرود اشاره کرد و افزود: کشاورزی محور توسعه و اشتغال در این منطقه است.

کاظمی با بیان اینکه پیله ابریشم در چهار سال اخیر به ترتیب 20، 30، 30 و 17 درصد افزایش قیمت داشته است، اظهار داشت: امسال نیز قیمت تضمینی هر کیلو پیله تر ابریشم هشت هزار و 600 تومان اعلام شد.

وی همچنین نداشتن کنارگذر را از معضلات شهر لنگرود دانست و گفت: این پروژه هم اکنون به مدت سه سال در حال اجراست و امسال 50 درصد آن زیر پوشش آسفالت می رود.

فرماندار لنگرود افزود: یک قطعه راه 9.5 کیلومتری رودسر به چمخاله در حال ساخت که چمخاله را به سایت گازی سردار جنگل متصل می کند، این پروژه چهار خطه و بزرگراه بوده و تاکنون 50 درصد رشد فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی لنگرود با شش هزار متر مربع زیر بنا و دانشگاه پبام نور این شهرستان نیز با دو هزار متر مربع زیر بنا در حال ساخت هستند که امسال این پروژهها به اتمام می رسند.

کاظمی گفت: عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 120 تختخوابی لنگرود که از مصوبات سفر هیئت دولت است، آغاز شده است.

سفره های زیر زمینی منابع آبی لنگرود فقیر است

وی همچنین به مشکلات آبی و فقیر بودن سفره های زیر زمینی منابع آب شهرستان لنگرود اشاره کرد و یادآورشد: دبی آب در روستاهای این شهرستان بسیار پائین است، چاههای که در اطاقور حفره می شود دبی آب نیم تا یک لیتر است و قادر به تامین آب مردم نیست.

فرماندار لنگرود از آبرسانی به 40 روستا طی سه سال اخیر در این شهرستان خبر داد و افزود: تامین آب سالم و بهداشتی از نیازهای مبرم مردم است.

وی در ادامه از گاز رسانی به 20 روستا طی دو سال گذشته در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: گاز طبیعی ضمن تامین رفاه و آسایش مردم نقش محوری در جامعه دارد.

نماینده مردم شهرستان لنگرود نیز با اشاره به اینکه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این شهرستان بیشتر مشهود است، گفت: مسئولان و خدمتگزاران نظام در شهرستان تمام تلاش خود را برای تبدیل امکانات بالقوه به بالفعل به کار بسته اند.

مهرداد لاهوتی افزود: خدمات نظام در بعد از انقلاب به روستاها و مناطق محروم بسیار گسترده بوده است .

وی اظهار داشت: خدمات نظام چهره مناطق محروم کشور به ویژه شهرستان لنگرود را دگرگون ساخته است بنابراین باید با استفاده از ظرفیت نیروهای بومی به رشد و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته سرعت بخشید.

نماینده مردم لنگرود همچنین از اهتمام ویژه دولت در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار و بومی در این بخش در جهت خودکفایی در تولیدات ملی خبر داد.

رسالت اصلی مدیران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت بی منت به مردم است

امام جمعه شهرستان لنگرود در این ارتباط با بیان اینکه رسالت اصلی مدیران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت صادقانه و بی منت به مردم است، گفت: دولت عدالت محور با تمام توان در راه خدمت صادقانه و بی شائبه به مردم تلاش خود را مضاعف و از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

حجت الاسلام مهدی صدیق ادامه داد: لنگرود با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی بسترهای لازم را برای توسعه همه جانبه دارد بنابراین باید با برنامه ریزی منطقی از این ظرفیتها بهره گیری بهینه شود.

بدون شک با بهره گیری از منابع انسانی و طبیعی و هدف گذاری منطقی می توان به شکوفایی و عدالت اقتصادی رسید و رفاه اجتماعی را در جامعه تحقق بخشید، شهرستان لنگرود ضمن داشتن منابع انسانی کارآمد از داشته های طبیعی غنی در عرصه های گردشگری، کشاورزی، شیلات برخوردار است که باید از این فرصتهای اقتصادی به نحو مطلوب بهره جست.