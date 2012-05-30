آغاز پنجمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، این پرونده 78متهم دارد که 12 نفر از آنها با قرار قانونی در زندان به سر می‌برند.

پیش از این متهمان در شعبه 76 دادگاه کیفری سه جلسه محاکمه شده بودند که با توجه به نقص های موجود در پرونده قاضی مدیرخراسانی پرونده اختلاس بیمه را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند. در آنجا هم با تکمیل تحقیقات پرونده بار دیگر به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

صبح امروز جلسه دادگاه با حضور تعدادی از متهمان پرونده به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

در این جلسه وکلای متهمان نیز حضور دارند و قرار است کیفرخواست متهمان توسط قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان تهران قرائت شود. همچنین قاضی مرادی، جهانی، کوهکن و ملکی چهار قاضی مستشار این دادگاه هستند.

جلسه قبل که روز شنبه برگزار شد به اتهامات 27 تن از متهمان پرونده رسیدگی شد و متهمان به همراه وکلای خود به دفاع از اتهاماتشات پرداختند.

به گفته رئیس دادگاه های کیفری استان تهران، جلسات دادگاه اختلاس بیمه در روزهای زوج هفته برگزار می شود و تا پایان تیر ماه آینده حکم مجازات متهمان پرونده صادر خواهد شد.

چهار جلسه محاکمه متهمان در حالی برگزار می شود که برخی متهمان بدون داشتن وکیل از خود دفاع می کنند. تا کنون به اتهامات 43 تن از متهمان رسیدگی شده اما آخرین دفاعیات چهار متهم ردیف اول هنوز گرفته نشده است.

رئیس دادگاه در پایان جلسه سوم دادگاه متهمان ردیف دوم و چهارم پرونده را تا پایان رسیدگی به پرونده و صدور حکم بازداشت کرد.