لزوم رفع تحریم های ایران/"امتیازدهی معکوس"گفتگو ها را به شکست می کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در مطلبی مدعی شد: این تنها فشارهای اقتصادی و تحریمها بود که ایران را به پای میز مذاکرات بغداد در هفته گذشته کشاند، اما برداشتن این تحریم ها تنها راهی است که می تواند تهران را در میز مذاکرات حفظ کند.

درادامه این مطلب آمده است: این مسئله یعنی تلاش برای برداشته شدن تحریمها تنها قیدی بود که در مذاکرات بغداد گروه موسوم به 1+5 با آن روبرو بود و بار دیگر این گروه در 18 و 19 ژوئن در مسکو با این خواسته روبرو خواهد بود.

در ادامه بلومبرگ با اشاره به اینکه اگر به ایران مشوق های لازم داده نشود دیگر توافقی صورت نخواهد گرفت، آورده است: قبل ازاینکه دیپلماتهای غربی با سعید جلیلی گفتگو کننده ارشد ایرانی مذاکره کنند، آنها نیازدارند تا به دقت درباره آنچه که اهداف قابل دسترس آنها در گفتگوها هست، بحث کنند و پیشنهادات را حتی برای توافقات موقت بسنجند.

دربخش دیگری از تحلیل بلومبرگ آمده است: علیرغم اینکه ایرانی ها در مذاکرات بغداد ممکن است اشتباه کرده و یا گناهی مرتکب شده باشند به نظر می رسد کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حامیانش نیز اشتباهی را مرتکب شده اند.



دیپلماتهای غربی اعلام کرده اند در حین اینکه آنها وارد گفتگو می شوند تحریم های نفتی آمریکا و اروپا که قرار است در 28 ژوئن و اول جولای اجرایی شود همچنان سر جای خود و به قوت خود باقی است و فارغ از هر نتیجه ای که مذاکرات بدهد این کار صورت خواهد گرفت و تنها آنها لغو تحریم فروش برخی از قطعات هواپیماهای غیر نظامی و ایزوتوپ های پزشکی را پیشنهاد داده اند.



این پیشنهادات به نظر می رسد هیچ گشایشی در فشارهای اقتصادی علیه ایران نخواهد داشت و برعکس سبب افزایش فشارهای بیشتر طی چند هفته آتی خواهد شد در حالی که از ایران خواسته شده تا غنی سازی با خلوص بیست درصد خود را تعلیق کرده و انباشت مواد غنی شده خود را به خارج از کشور انتقال دهد و تاسیسات خود را به روی بازرسان سازمان ملل باز کند، این نگرش گفتگو را با شکست مواجه خواهد کرد زیرا که این "امتیازدهی معکوس" تلقی می شود.