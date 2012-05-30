100 روحانی در روستاهای اردبیل فرهنگ زکات را ترویج می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی شامگاه سه شنبه در جلسه اعضای ستاد زکات استان عنوان کرد: با فعالیت روحانیان در توسعه پرداخت زکات در سال گذشته 22 میلیارد و 760 میلیون ریال زکات درسطح استان جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه این میزان زکات جمع آوری شده رشد 65 درصدی را نشان می دهد، تصریح کرد: ظرفیت جمع آوری زکات در این استان 150 میلیارد ریال است.

به گفته این مسئول با جمع آوری زکات در روستاها به خصوص در فصل برداشت محصولات گندم و جو و مساعدت کشاورزان می توان به این رقم دست یافت.

حجت الاسلام عاملی نماینده ولی فقیه در استان نیز دیدار چند روز گذشته خود با اعضای ستاد زکات استان بر نهادینه شدن فرهنگ پرداخت زکات در جامعه تاکید کرد و گفت: در این مسیر، تکلیف و رسالت روحانیان بسیار با اهمیت است و روحانیان باید با فرهنگسازی، در جهت آشنایی کشاورزان و زارعان به انجام تکلیف اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه عنوان کرد: در سال زراعی جاری 660 هزارتن گندم درسطح استان برداشت می شود.

به گفته نیکشاد با توجه به آغاز فصل برداشت این محصول، جمع آوری زکات از کشاورزان و زارعان اهمیت ویژه ای پیدا می کند.