  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۱

با آغاز برداشت گندم/

100 روحانی در روستاهای اردبیل فرهنگ زکات را ترویج می کنند

100 روحانی در روستاهای اردبیل فرهنگ زکات را ترویج می کنند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان اردبیل گفت: با نزدیک شدن فصل برداشت گندم و سایر محصولات کشاورزی در سطح استان فعالیت بیش از 100 روحانی در روستاهای اردبیل در گسترش فرهنگ زکات آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی شامگاه سه شنبه در جلسه اعضای ستاد زکات استان عنوان کرد: با فعالیت روحانیان در توسعه پرداخت زکات در سال گذشته 22 میلیارد و 760 میلیون ریال زکات درسطح استان جمع آوری شد.

 وی با بیان اینکه این میزان زکات جمع آوری شده رشد 65 درصدی را نشان می دهد، تصریح کرد: ظرفیت جمع آوری زکات در این استان 150 میلیارد ریال است.

 به گفته این مسئول با جمع آوری زکات در روستاها به خصوص در فصل برداشت محصولات گندم و جو و مساعدت کشاورزان می توان به این رقم دست یافت.

حجت الاسلام عاملی نماینده ولی فقیه در استان نیز دیدار چند روز گذشته خود با اعضای ستاد زکات استان بر نهادینه شدن فرهنگ پرداخت زکات در جامعه تاکید کرد و گفت: در این مسیر، تکلیف و رسالت روحانیان بسیار با اهمیت است و روحانیان باید با فرهنگسازی، در جهت آشنایی کشاورزان و زارعان به انجام تکلیف اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه عنوان کرد: در سال زراعی جاری 660 هزارتن گندم درسطح استان برداشت می شود.

به گفته نیکشاد با توجه به آغاز فصل برداشت این محصول، جمع آوری زکات از کشاورزان و زارعان اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

کد خبر 1615532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها