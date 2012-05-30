مظلومیت موسیقی در شهرستانهای همدان/ آموزشگاههای موسیقی فراموش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن امتحانات مدارس و شروع تعطیلات تابستانی، پر کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان برای والدین به دغدغه‌ای جدی تبدیل می‌شود.

برخی معتقدند اوقات فراغت به معنای بیکاری، وقت آزاد یا وقت مرده است اما کارشناسان علوم اجتماعی اوقات فراغت را ضرورتی می‌دانند که انسان رها از برنامه‌ها و وظایف شغلی مدرسه‌ای و اجتماعی با رضایت و اختیار فعالیتی را برای خود برنامه‌ریزی می‌کند.

برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت دانش‌آموزان با شروع تابستان برای والدین به مشکلی جدی تبدیل می‌شود و عده‌ای از والدین معتقدند که بهترین راه پر کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان ثبت‌نام آنان در آموزشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی است و بر این اساس به سراغ کلاس‌های آموزشی از جمله آموزش موسیقی می روند.

بررسی ها نشان می دهد در حالیکه همدان از داشتن یک موسیقی محلی واحد و یک دست همچون استانهای همجوار بی بهره است اما با داشتن گروه های موسیقی سنتی مختلف توانسته در جشنواره های مختلف موسیقی منطقه ای و ملی حضوری پیوسته و گسترده داشته باشد و کنسرت هایی را نیز در کشور های مختلف همسایه برگزار کند.

در شهرستان همدان شش آموزشگاه موسیقی وجود دارد که در این آموزشگاه ها آموزش موسیقی و برگزاری کنسرت ها برنامه ریزی شده است.

در این میان آنچه لازم به ذکر به نظر می رسد اینکه، در استان همدان تنها شهرستانهای ملایر و اسدآباد دارای آموزشگاه موسیقی هستند و شهرستانهای کبودرآهنگ، رزن، نهاوند، تویسرکان، بهار و فامنین آموزشگاه موسیقی ندارند.

ثبت نام برای یادگیری نواختن ساز آگاهانه انجام نمی شود

مدیر آموزشگاه آزاد موسیقی هزار دستان شهرستان همدان در خصوص مشکلات حوزه موسیقی و مباحث آموزشگاه های آزاد موسیقی اظهار داشت: از اواسط خرداد ماه و با پایان فصل امتحانات ثبت نام در آموزشگاه های آزاد موسیقی آغاز می شود و طیف وسیعی برای نام نویسی و یادگیری موسیقی به آموزشگاه ها مراجعه می نمایند.

جواد مرادیان اضافه کرد: در این میان قابل توجه است که ثبت نام فرد هنرجو و یا خانواده ها برای یادگیری نواختن ساز، به صورت آگاهانه صورت نمی گیرد.

مرادیان ماهواره و اینترنت و شوهای مختلف خارجی را دلیلی بر گرایش نوجوانان و جوانان برای یادگیری سازهای غربی دانست و گفت: بیشترین ثبت نام و متقاضیان به یادگیری ساز گیتار علاقمند هستند و این درحالیست که این افراد دوره آموزشی را تکمیل نمی کنند و بعد از مدتی کلاس را رها می کنند.

ثبت نام از هنرجویان مطابق با استعداد وی صورت نمی گیرد.

وی علت ناتمام ماندن کلاس های آموزشی را انتخاب نادرست عنوان کرد و گفت: متاسفانه ثبت نام از هنرجویان مطابق با استعداد وی صورت نمی گیرد..

مرادیان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری و شعار امسال عنوان کرد: با توجه به اینکه جوانان ناخودآگاه و تحت تاثیر رسانه های غربی به سازهای غربی علاقمند می شوند و برای یادگیری به آموزشگاه مراجعه می کنند ذکر این نکته حائز اهمیت است که این سازها نیز از خارج کشور وارد می شود و همین مهم باعث خروج ارز از کشور می شود.

نوازنده گروه چکاد عمده سازهای وارداتی را سازهای گیتار، ویولون و پیانو نام برد که از کشور چین وارد می شوند.

کلاسهای آشنایی با ساز های ایرانی برگزار می شود

مدیر آموزشگاه آزاد موسیقی هزار دستان در خصوص چگونگی آگاهی بخشی به خانواده ها و هنرجویان در راستای ثبت نام برای یادگیری نواختن ساز عنوان کرد: در این آموزشگاه موسیقی هنرجویان در روز اول ثبت نام در کلاسهای معارفه شرکت می کنند و هنرجو را با انواع سازهای ایرانی آشنا می شود.

وی با بیان اینکه حتی لوح های فشرده ای از اجراهای مختلف این سازها نیز در اختیار هنرجویان قرار می گیرد، گفت: این امر زمینه آشنایی کامل برای یادگیری ساز را فراهم می کند.

جواد مرادیان درباره رده های مختلف کلاسهای آموزشی موسیقی توضیح داد: آموزشگاه در بخش های مختلف از کودکان تا بزرگسالان کلاس های آموزش موسیقی برگزار می کند و این کلاس ها در سطوح مختلف آمادگی، نیمه حرفه ای و حرفه ای دنبال می شود.

وی درباره آموزش به بانوان نیز گفت: روزهای آموزش به بانوان در آموزشگاه ها مشخص است و مربیان این کلاس ها نیز با مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به فعالیت می پردازند.

مرادیان یکی از مشکلات همیشگی حوزه موسیقی را برگزاری کنسرت دانست و گفت: در جلسه مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان حوزه موسیقی این نکته عنوان شد که با وجود دارا بودن مجوز برای دایر کردن آموزشگاه موسیقی چرا برای اجرای کنسرت به مجوز نیاز است.

توجه به امور هنری راهکاری برای مبارزه با آسیب های اجتماعی

مدیر آموزشگاه آزاد موسیقی هزار دستان با توجه به آسیب های اجتماعی که جوانان جامعه را تهدید می‌کند، اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته به تاثیر موسیقی و جایگاه آن در جامعه فکر می شود در حالی که در جامعه ما اینگونه نیست و بر این امر معتقدیم که باید به بخش سرگرم کننده موسیقی در جامعه ما توجه شود.

مرادیان عنوان کرد: توجه به هنر و برگزاری امور مختلف هنری همچون کنسرت، نمایشگاه، شب شعر و یا اجرای تئاتر صحنه ای و خیابانی تاثیر بسزایی در بالا بردن فرهنگ جامعه دارد و در برابر بسیاری از ناهنجاری های مختلف جوانان را واکسینه می کند.

آموزشگاه های موسیقی نیازمند حمایت متولیان امور فرهنگ و هنر هستند

وی همچنین خواستار حمایت بیشتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از آموزشگاه های موسیقی شد و گفت: دست اندرکاران امور فرهنگی استان همدان باید برای راه اندازی محلی ثابت و همیشگی ویژه آموزشگاه موسیقی اقدام کنند تا محلی که به لحاظ فنی کاملا آماده و مناسب است، ایجاد شود.

مرادیان با اشاره به اشتغالزایی آموزشگاه های موسیقی یادآوری کرد: در هریک از آموزشگاه های موسیقی حداقل 10 نفر مربی مشغول به فعالیت می شوند که در جایی دیگر کار نمی کنند.

آموزشگاه های موسیقی همدان روند خوبی را دنبال می کنند

مدیر آموزشگاه موسیقی هزار دستان روند آموزشگاه های موسیقی در همدان را مناسب ارزیابی کرد و افزود: وجود هنرجویان موسیقی در همدان روند بهتری از پایتخت دارد.

مرادیان تعداد هنرجویان آموزشگاه آزاد موسیقی هزار دستان را 200 نفر ذکر کرد و گفت: در آموزشگاه موسیقی هزار دستان 20 مربی مجرب در آموزش ساز های مختلف ایرانی مشغول به فعالیت است.

رسانه های جمعی به موسیقی سنتی بپردازند

یکی از مدرسان موسیقی همدان نیز از کم توجهی ها به موسیقی سنتی گلایه کرد و گفت: این روزها مراجعه برای فراگیری سازهای سنتی مثل کمانچه و تنبور و نی و تار کم شده است و تعداد هنرجویان سازهای غربی رو به افزایش است.

وی که تمایلی به ذکر نامش نداشت، موسیقی سنتی را نشانگر فرهنگ ملی ایران دانست و گفت: رسانه های جمعی باید بیشتر به آن بپردازند.

وی موسیقی را نیاز جامعه خواند و اضافه کرد: توجه نکردن به موسیقی سنتی موجب می شود که هنرجویان مدام به سوی سازهای غربی بروند که از شبکه های تلویزیونی خارجی پخش می شود و این باعث تضعیف حقوق ملی می شود.

به موسیسقی ایران مجال پیشرفت داده نمی شود

به اعتقاد وی ایران از معدود کشورهای دارای تمدن و سابقه فرهنگی غنی است که بخشی از این تمدن نیز مربوط به موسیقی است ، اما به آن مجال پیشرفت داده نمی شود.

وی به ریشه های دینی موسیقی سنتی ایران اشاره کرد و گفت: ردیف‌های موسیقی به شدت به آیین‌های مذهبی وابسته‌اند و این وابستگی تا حدی است که اگر این آیین‌ها نبود امروزه بسیاری از ردیف‌های موسیقی از بین رفته بود.

طبق آمار موجود در مورد تعداد آموزشگاه های موسیقی در همدان تعداد آموزشگاه های موسیقی به تعداد انگشتان دست هم نیست و به نظر می رسد که هنوز جایگاه آموزشگاه های موسیقی در همدان هم به نحو خوبی جا نیفتاده است.

وقتی که مسئله ای جایگاه خودش را در جامعه پیدا نکرده است و برای کسی اهمیت نداشته باشد، طبیعی است که مشکلات زیادی سر راهش قرار می گیرد، خصوصا در حوزه های مختلف هنری