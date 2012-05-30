  1. استانها
  2. همدان
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

آتش نشانی همدان پایان کار 180 ساختمان را تایید کرد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: در دو ماه ابتدای امسال پایان‌ کار 180 ساختمان توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان صادر شده است.

 

آتشپاد دوم رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در این مدت پس از بررسی ایمنی ساختمان ها، برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان از انجام 117 مورد عملیات اطفای حریق آتش نشانان این شهر در این مدت خبر داد و گفت: تعداد کل گزارش عملیات‌های این مدت 227 مورد بود که 117 مورد به اطفای حریق و 110 مورد به امداد و نجات اختصاص داشت.

وی اضافه کرد: تعداد 23 مورد از عملیات‌های اطفای حریق در کاربری مسکونی، هفت مورد در کاربری تجاری، هفت مورد در کاربری اداری، سه مورد در کاربری صنعتی و 25 مورد در وسیله نقلیه بوده است.

مدیر‌عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان ادامه داد: 12 مورد عملیات اطفای حریق در اماکن فرهنگی و مذهبی و 22 مورد نیز در سایر کاربری‌ها رخ داده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات اطفای حریق و همچنین افزایش فرهنگ ایمنی را در کاهش حوادث تاثیرگذار دانست و گفت: در عملیات اطفای حریق چهار نفر مصدوم و مجروح شده‌اند.

آتشپاد دوم عسگری هزینه‌های مواد مصرفی را برای سازمان در این مدت 82 میلیون و 363هزار ریال اعلام کرد.

کد خبر 1615535

