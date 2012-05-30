آغاز اجرای پایلوت طرح قبوض الکترونیکی انبارها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید محبوبی، در نشست خبری با خبرنگاران از اجرای طرح ملی بهادار کردن قبوض الکترونیکی انبار(بقا) خبر داد و گفت: در همین رابطه اجرای پایلوت طرح قبوض الکترونیکی انبار از سوی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به اجرا درخواهد آمد.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران افزود: بر اساس مفاد تصویبنامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی مصوب 1340 و آییننامه اجرایی آن، هر کالایی که به انبارهای عمومی تحویل میشود باید بلافاصله در دفاتر مربوطه انبار، ثبت و برای هر ردیف، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویلدهنده کالا تسلیم شود.
وی تصریح کرد: این قبوض بر اساس قانون تجارت، جزو اوراق بهادار محسوب میشود و قوانین خاصی بر آن مترتب است و مشتری میتواند با ارایه قبض انبار و برگ وثیقه به شبکه بانکی کشور به عنوان ضمانت، از تسهیلات پولی و اعتباری به تناسب میزان ارزش موجودی کالای امانتسپاری شده خود در انبارهای شرکت بهرهمند شود.
محبوبی گفت: البته قبض انبار و برگه وثیقه صادره این شرکت قابل نقل و انتقال بوده و صاحب کالا میتواند با ظهرنویسی برگ وثیقه، مال خود را به دیگری واگذار کند.
وی ادامه داد: البته با پیشرفت جوامع و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، در حوزه انبارداری، قبوض الکترونیکی انبارها بهوجود آمدند. این قبوض که در سیستمهای الکترونیکی تولید، نگهداری و مبادله میشوند، کارکردی به مراتب سریعتر، آسانتر و ایمنتر از قبوض انبار سنتی داشته و منافع بسیار زیادی را برای شهروندان و رونق اقتصادی کشورها در بر داشتهاند.
محبوبی گفت: بر این اساس، طرح صدور قبوض الکترونیکی انبار در دستور کار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی قرار گرفت و با هماهنگیهای بهعمل آمده با نهادهای ذیربط از جمله معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه نسخه الکترونیکی این قبوض در چارچوب طرح ملی بهادار کردن قبوض الکترونیکی انبار (طرح بقا) در شرکت آغاز و مرحله اجرای پایلوت آن نیز در برخی از شعب کلید خورده است و بر این اساس امید میرود این قبوض بهزودی به چرخه تجارت الکترونیکی کشور وارد شوند.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران تاکید کرد: این شرکت بر اساس برنامهریزی صورت گرفته در صدد است تا با همکاری فدراسیون بینالمللی انبارهای عمومی و لجستیک (IFWLA)، این قبوض را دارای اعتبار بینالمللی کرده تا تسهیلاتی را برای مشتریان شبکه قبوض الکترونیکی انبارهای کشور در عرصه کشورهای عضو این فدراسیون به وجود آورد.
وی با تاکید بر اینکه ارایه این طرح به وسیله شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی از سوی معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استقبال قرار گرفت، افزود: با پشتیبانی این وزارتخانه و تامین زیرساختهای سختافزاری و ارتباطی از سوی این معاونت، مقرر شد که این طرح در چارچوب نظام ملی اطلاعات انبارها، در سطح انبارهای وابسته به این شرکت به اجرا درآمده و در فاز بعدی، امکان اتصال سایر انبارهای کشور به این شبکه برای ارایه این نوع خدمات فراهم شود.
به گفته محبوبی، موافقتنامهای نیز بین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفند ماه سال 1389 مبادله شد که بر اساس آن، این شرکت به عنوان اولین اپراتور صدور قبض الکترونیکی انبار در کشور انتخاب شد.
وی افزود: موافقتنامه سهجانبهای بین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، شرکت بورس کالای ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسیده است که بر مبنای آن، کالاهایی که دارای قبوض الکترونیکی با استاندارد شرکت انبارهای عمومی باشند، بدون سپردن تضمین بتوانند در بورس کالای ایران عرضه و معامله شوند.
محبوبی خاطرنشان کرد: در این طرح ضمن برقراری ارتباط الکترونیکی بین بورس کالای ایران با نظام ملی اطلاعات انبارها (شبکه بقا)، تمامی گامهای فرآیند ورود کالا به بورس، دریافت و پرداخت حقوق قانونی و معامله و تحویل کالا به صورت الکترونیکی در اسرع وقت انجام خواهد.
