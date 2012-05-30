امام(ره) فلسفه را با قرآن و ولایت پیوند زد/ توجه امام به ملاصدرا و میرداماد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بررسی اندیشه های فلسفی و عرفانی امام خمینی(ره) با حضور دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، آیت الله سیدحسن سادات مصطفوی، حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه و آیت الله سید مصطفی محقق داماد سه شنبه 9 خردادماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، آیت الله سیدحسن سادات مصطفوی استاد حوزه و دانشگاه به تبیین کاربرد فلسفه اسلامی پرداخت و گفت: علم به ماهو علم شاید مطلوب باشد اما عمده در هر علمی هدفی است که دنبال می کند و کاربرد هر علمی را باید از هدف آن علم گرفت.

وی با بیان اینکه ما در فلسفه اسلامی می خواهیم حقایق عالمی که در مسیری که به سوی خدا دارد را بررسی کنیم، به تفاوت فلسفه اسلامی و غرب اشاره کرد و افزود: فلسفه اسلامی با فلسفه غرب دو مقوله است لذا اهدافش نیز متفاوت است. کسانی که با فلسفه اسلامی مبارزه می کنند در واقع با عقاید دینی و فهم دقیق آموزه های دینی مبارزه می کنند.

این استاد برجسته فلسفه اسلامی تصریح کرد: در زمان ما شبهات زیادی درباره خدا، صفات خدا، دین، معاد و... است که برای روشن شدن این مسائل چاره ای جز فلسفه خواندن نداریم.

آیت الله مصطفوی با اشاره به اندیشه های فلسفی امام خمینی(ره) تصریح کرد: امام خمینی مفاهیم دینی را با فلسفه تشریح کرد. خاصیت عرفان و فلسفه اسلامی به گونه ای است که روح را چنان وسیع می کند و انقطاعی از خلق به سوی خدا ایجاد می کند که در بیان نمی گنجد.

وی با اشاره به شرح دعای کمیل و دعای سحر از امام خمینی(ره) یادآور شد: امام فلسفه را با قرآن، دعا و اصل ولایت پیوند می زند.

وی با اشاره به اختلاف علما و حکما در مورد اینکه آیا قبل از آفرینش هستی، خدا خلقت داشته است؟ گفت: امام با استفاده از دعای کمیل استدلال می کند که فیض خدا قدیمی و دائمی است. امام همچنین فلسفه را با اصل ولایت پیوند می زند و تأکید می کند که تمام عقاید دینی، ملکات اخلاقی نیز مثل هیولا می ماند که تمام فعلیتشان به ولایت است. ماده و هیولا بدون ولایت در آخرت نیز فعلیت ندارد. اگر کسی ولایت ندارد در آخرت هم حیات ندارد.

آیت الله مصطفوی با بیان اینکه فلسفه اسلامی آمیختگی تنگاتنگی با دین اسلام دارد؛ تأکید کرد: امام در فلسفه به ملاصدرا و میرداماد بسیار عنایت داشت. امام فلسفه را در درک حقایق دینی و هم حقایق دینی را در اثبات مسائل فلسفی به کار می گیرد.

وی با اشاره به اندیشه های عرفانی حضرت امام(ره) تصریح کرد: امام دو جهت عرفانی دارد یکی عرفان نظری و دیگر عرفان عملی. عارفی که عرفان عملی دارد شاید به جایی برسد اما نمی تواند استدلال کند اما چون امام خوب فلسفه را خوانده بود و استادی برجسته چون آیت الله شاه آبادی داشت در درجه اعلای عرفان نظری قرار دارد. آنچه عرفا رسیدند امام در درجه عالی برهان می آورد.

آیت الله مصطفوی در پایان با اشاره به اینکه امام در شرح دعای سحر دنیایی از معارف را بیان می کند، گفت: کسی تا فلسفه نخواند، عرفان نظری نمی فهمد. شاید در عرفان عملی به توفیقاتی برسد اما عرفان نظری به فراگیری فلسفه بستگی دارد.