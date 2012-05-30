کشته شدن 37 نفر در تصادفات آذربایجان غربی/ افزایش 2.8 درصدی تلفات

علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از 2.8 درصد افزایش برخوردار است، افزود: از مجموع تلفات حوادث رانندگی طی این مدت 31 نفر مرد و شش نفر زن بودند.

وی با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت آذربایجان غربی اظهار داشت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 28 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با پنج مورد در تصادفات درون شهری، چهار مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.

وی از ثبت آمار 914 مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی استان خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد 632 مرد و 282 زن بوده و مصدومین نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 9.2 درصد افزایش یافته بطوریکه تعداد مصدومین حوادث رانندگی سال قبل837 نفر بود.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی از کاهش 47.6 درصدی مرگ ناشی از اعتیاد طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل خبر داد و افزود: طی سال گذشته 11 نفر در آذربایجان‌غربی به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند.

افتخاری با بیان اینکه طی این مدت در آذربایجان غربی 10 مرد و یک زن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان باختند، اظهار داشت: این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر اعتیاد در سطح استان در سال 89، 20 نفر و تعداد زنان یک نفر بود.

وی همچنین از مرگ 38 نفر بر اثر غرق‌ شدگی و برق‌گرفتگی در سطح استان طی سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد 24 نفر بر اثر غرق‌شدگی و 14 نفر بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند.

افتخاری کل فوت‌ شدگان ناشی از غرق‌ شدگی را 19 نفر مرد و پنج نفر زن عنوان کرد و با اشاره به اینکه بیشترین آمار مرگ ناشی از غرق‌شدگی هفت نفر در مرداد ماه ثبت شد، گفت: تعداد فوت شدگان ناشی از برق گرفتگی 11 مرد و سه زن بوده که طی مدت مشابه قبل 13 نفر بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده ‌بودند.

وی در ادامه سخنان خود از مرگ شش نفر در آذربایجان‌غربی بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن خبر داد و با اشاره به فوت 16 نفر طی سال 89 به دنبال گاز گرفتگی، ادامه داد: در این راستا با اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی مردم با کاهش 62.5 درصدی تعداد فوت شدگان مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه از کل فوت شدگان ناشی از گازگرفتگی یک نفر مرد و پنج نفر زن بوده و بیشترین آمار مرگ‌ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در ماه آبان با سه فوتی ثبت شده، اضافه کرد: همچنین طی این مدت کاهش 23.4 درصدی تلفات حوادث رانندگی گزارش شده است.