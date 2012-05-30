  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۵۳

آلبوم باغ پربرگی در مراسم بزرگداشت ذوالفنون رونمایی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: به همت حوزه هنری فارس، در مراسم بزرگداشت استاد جلال ذوالفنون از آلبوم باغ پربرگی تنها آلبوم تارنوازی این هنرمند رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم باغ پربرگی شامل 21 قطعه از تنصیف های قدیمی است که در آن همه عواطف انسانی، تکنیک نوازندگی به طرز شگفتی نقطه عطفی است برای کسانی که قصد دارند خاطرات نهفته گذشته را زنده کنند.

در این مراسم همچنین از تمبر یادبود استاد جلال ذوالفنون نیز برای اولین بار در کشور رونمایی شد.

رونمایی از آلبوم باغ پربرگی و تمبر یادبود با حضور خانواده استاد ذوالفنون، استاد عندلیبی،مسئول واحد موسیقی حوزه هنری کشور، مسئولان حوزه هنری فارس،مدیرکل ارشاد فارس وعلاقمندان به این هنرمند سه شنبه شب برگزار شد.

