تولد بره آهوی مغان با نام "مغانا جیران" در پارس آباد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره حفاظت محیط زیست پارس آباد در جریان تولد این آهو عنوان کرد: این بره آهوی مغان از نوع ماده بعد از تولد شامگاه روز گذشته در سایت تکثیر و احیای آهوی مغان به طبیعت رهاسازی شد.

محمد مجردی تصریح کرد: در نیمه دوم سال 89 با هدف احیای آهوی مغان دوازده آهو به دلیل سازگاری با محیط از سایر استان‌ها وارد و در منطقه قشلاق "علملو" واقع در 40 کیلومتری پارس آباد رهاسازی شد.

به گفته وی 40 سال پیش نسل آهوی مغان در منطقه منقرض شده بود که با اجرای طرح احیای آهوی مغان ضمن احیای زیستگاه و حفظ ژنتیکی این گونه جانوری، کمک موثری به گسترش صنعت توریسم و گردشگری در منطقه نیز صورت می گیرد.

مجردی با بیان اینکه در حال حاضر 25 رأس آهو در مناطق مختلف کشور وجود دارد، افزود: برای تکثیر آهو و افزایش جذب توریسم در این منطقه نیاز به توجه و حمایت جدی مسئولان است.





