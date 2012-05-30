  1. ورزش
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از امارات/

ژاپن به سختی قرقیزستان را شکست داد/ پیروزی استرالیا برابر کویت

ژاپن به سختی قرقیزستان را شکست داد/ پیروزی استرالیا برابر کویت

مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا با صعود تیم‌های ژاپن و استرالیا به دیدار نیمه نهایی و مسابقات جام جهانی فوتسال به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا شب گذشته با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که با صعود تیم‌های استرالیا و ژاپن به دیدار نیمه نهایی همراه شد.

در یکی از این دیدارها، تیم فوتسال ژاپن در ورزشگاه الوصل دبی برابر تیم قرقیزستان به میدان رفت که در رقابتی سخت و نزدیک با گل دقیقه 12 کاتسوتوشی برابر حریف آسیای میانه‌اش به پیروزی دست یافت تا به دیدار نیمه نهایی صعود کند.

در دیگر مسابقه این مرحله تیم‌های فوتسال کویت و استرالیا در ورزشگاه الشباب دبی برابر هم به میدان رفتد که در پایان وقت‌‎های قانونی بازی به تساوی 2 بر2 رضایت دادند اما در دومین دقیقه وقت‌های اضافه "دانیل استیون فوگارتی" گل سوم و برتری تیم استرالیا را به ثمر رساند تا این تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این مسابقات را کسب کند.

بر این اساس تیم‌های فوتسال ایران، تایلند، ژاپن و استرالیا با پیروزی در دیدار یک‌چهارم نهایی، ضمن صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا، جواز حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی جهان در سال 2013 - تایلند را به دست آوردند.

برنامه دیدارهای نیمه نهایی این مسابقات  که امروز چهارشنبه برگزار می شود به شرح زیر است:
* تایلند - ایران، ساعت 16، ورزشگاه الوصل دبی
* ژاپن - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه الوصل دبی

کد مطلب 1615550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها