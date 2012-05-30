برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل به ریاست ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشستی در مورد همکاری های پارلمانی میان مجالس ملی با اتحادیه بین المجالس و سازمان ملل متحد برگزار کرد.

در این نشست که به ریاست محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، رئیس مجلس مراکش به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه بین المجالس گزارشی از آخرین فعالیت های مشترک اتحادیه بین المجالس و سازمان ملل ارائه کرد.

هیات نمایندگی کشورمان نیز ضمن تشریح نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در تعاملات بین المللی از جمله حضور فعال در نشست های اتحادیه بین المجالس بر لزوم توجه بیشتر بر نقش مجالس ملی در نهادهای تصمیم گیر بین المللی تاکید کرد.

هیات نمایندگی ایران ضمن ارزیابی مثبت از تعاملات موجود میان سازمان ملل متحد با اتحادیه بین المجالس و مجالس ملی کشورها بر ضرورت جستجوی زمینه های جدید همکاری های مشترک میان این دو نهاد مهم بین المللی تاکید کرد.

در پایان این نشست قطعنامه پیشنهادی 84 کشور عضو با اجماع کلیه کشورها به تصویب رسید.

