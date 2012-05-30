"نوروز پارسی" نماینده ایران در تبادل مستند آسیاپاسیفیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست تلویزیونهای مستند "اتحادیه بینالمللی رادیو و تلویزیونهای آسیا و پاسیفیک"، با حضور نمایندگانی از 15 کشور جهان در خرداد 1391 در شهر جچئون کرهجنوبی برگزار میشود. چین، هند، سنگاپور، اندونزی، مغولستان، تایلند، ژاپن، هنگکنک، مالزی، ترکیه، ویتنام و ایران از جمله کشورهای مشارکتکننده در این جشنواره هستند.
مجید گیاهچی تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "نوروز همایون"، که با فیلم "نوروز پارسی" ساخته حسن نقاشی، به نمایندگی از شبکه مستند در این جشنواره شرکت میکند، در این باره گفت: "نوروز همایون" عنوان مجموعه برنامه مستند تلویزیونی بود که با هدف معرفی پیدایی جشن نوروز، معرفی نوروز و آیینهای نوروزی در اقوام و مناطق مختلف ایران چون آذری، بلوچ، تالش، ترکمن، عرب، کاسپی، کرد، لر و بختیاری و همچنین معرفی نوروز و آیینهای نوروزی در میان مذاهب ساکن در ایران، از جمله زرتشتیان، با همکاری گروهی از شاخصترین مستندسازان کشور که هر یک علاوه بر شرکت در جشنوارههای مختلف ملی و بینالمللی و کسب جوایز متعدد از این جشنوارهها، کارگردانی دهها فیلم مستند موفق را در کارنامه داشتند، به سفارش شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران، در 13 قسمت تولید و در فروردین 1391 پخش شد.
وی افزود: برای حضور در سومین نشست تلویزیونهای مستند "اتحادیه بینالمللی رادیو و تلویزیونهای آسیا و پاسیفیک"، که در آن علاوه بر نمایش و بررسی فیلمهای مستند 15 کشور مشارکتکننده، بازار مبادله فیلم نیز برپاست، از میان فیلمهای تولید شده در این مجموعه، مستند "نوروز پارسی" به کارگردانی حسن نقاشی انتخاب شده است. این فیلم که تماماً در تخت جمشید تصویربرداری شده، از خلال بررسی نقوش این بنای کهن به یاد مانده از تمدن عظیم پارس، به رابطهی نوروز و تخت جمشید میپردازد، جشنی کهن برای ساختن جهانی دور از تباهی و فساد.
گیاهچی تصریح کرد: نقاشی کارگردانی است که با ساخت فیلمهایی چون سوشیوس، دا، مشی و مشیانه، درخت پارسیک، تیشتر، زروان، وایو، اقلیم هفتم، باژ و برسم، هوم، مهرا و شیرین تعلق خاطرش را به مستندهای آیینی نشان داده است و البته کسب جوایزی چون بهترین فیلم از جشنوارههای استاتینای رومانی (برای دو دوره)،ZIFF ونکوور (برای دو دوره)، جشنواره Hamghadam در پاریس، بهترین فیلمنامه جشنواره بینالمللی فیلم BAR مونتهنگرو و دریافت دهها جایزه در جشنوارههای داخلی را میتوان از نشانههای توفیق او در مسیری که انتخاب کرده است، به حساب آورد.
