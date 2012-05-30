پرونده معافیت مالیاتی کتابفروشان هنوز در مجلس باز است

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مسائلی که کتابفروشان از سال‌های دور با آن دست به گریبان هستند، معافیت مالیاتی آنهاست که به گفته خودشان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق روند قانونی آنها از سال‌های سال قبل می‌بایست مشمول این معافیت می‌شدند؛ ادعایی که وزارت اقتصاد بدان گردن ننهاده و هر ساله از کتابفروشان مالیات می‌گیرد.

چندی پیش بهمن دری، معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی اعلام کرده است که کتابفروشان حتی اگر لوازم التحریر هم بفروشند از مالیات معاف هستند.

اختلاف وزارتخانه‌های ارشاد و اقتصاد بر سر تفسیر بند ل ماده 139 در خصوص مصادیق فعالیت‌های فرهنگی و مرجع تشخیص آن بود که با توجه به بند 22 ماده 2 قانون تاسیس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که وزارت ارشاد را مرجع تعیین مصادیق معرفی کرده است. همین امر وزارت ارشاد را مطابق با اصل 134 قانون اساسی ناگزیر از ارجاع موضوع به ریاست جمهوری کرد که این دستور رئیس‌جمهوری می‌تواند فصل‌الخطاب ماجرار باشد، ولی هنوز مشخص نیست این دستور در چه قالبی و چگونه ابلاغ شده و از چه زمان و چگونه اجرایی می‌شود.

از آنجا که این مساله مدت‌هاست از سوی وزارت ارشاد در مجلس شورای اسلامی هم پیگیری می‌شود باید دید نتیجه همه این مناقشات به کجا ختم می‌شود.

البته از مدت‌ها قبل طرح استفساریه‌ای با موضوع معافیت مالیاتی کتابفروشان در مجلس تهیه شده بود که این طرح به صحت علنی مجلس نرسید و همچنان در دستور کار مجلس است و اداره کل حقوقی وزارت ارشاد نیز به جدیت پیگیر آن است. همچنین نامه‌ای برای تاکید بر شمول این قانون نیز به مجلس ارائه شده و البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این مساله صحه گذاشته است.

با وجود دستور رئیس‌جمهوری، پیگیری‌های ارشاد از مجلس برای تصویب قانونی آن ادامه دارد تا بدین وسیله هم دستور رئیس‌جمهور و هم مصوبه مجلس بر معافیت مالیاتی کتابفروش‌ها تاکید داشته باشد.

البته چندی پیش محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان از پیگیری موضوع از طریق دفتر ریاست‌جمهوری خبر داده بود؛ چرا که در حال حاضر مشخص نیست دستور احمدی‌نژاد آیا قالب ابلاغیه رسمی به نهادهای مالیاتی کشور دارد یا خیر و از چه زمانی و چگونه اجرایی می‌شود.

لازم به توضیح است که بهمن دری معاون امور فرهنگی ارشاد چندی پیش اعلام کرده بود که مشکلات در قالب یک بسته پیشنهادی از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست جمهوری پیشنهاد شد که با دستور رئیس‌جمهوری نیاز به استفساریه در مجلس شورای اسلامی و طرح در کمیسیون فرهنگی ندارد و بر این اساس کتابفروشی‌ها و حتی کسانی که لوازم‌التحریر می‌فروشند و کار فرهنگی انجام می‌دهند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

البته با آغاز به کار مجلس نهم باید دید بر سر پرونده معافیت مالیاتی کتابفروشی‌ها چه می‌آید؟ و آیا کمیسیون فرهنگی جدید مجلس اهتمام ویژه‌ای به این امر خواهد داشت.