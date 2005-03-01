خراسان رضوي همچنان محور مبارزه با مواد افيوني است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، حسين كتابدار در نشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي اظهار داشت : به دليل وضعيت ويژه خراسان رضوي، اين استان ضرورت تخصيص اعتبار بيشتري را مي طلبد.

وي تصريح كرد: امسال تنها 19 درصد از اعتبار مبارزه با مواد مخدر استانهاي سه گانه خراسان جذب شده است.

كتابدار افزود: اين درصد معادل 15 ميليارد ريال اعتبار است كه به منظور اجراي برنامه هاي مبارزه با مواد مخدر در استانهاي سه گانه خراسان پرداخت شده است.

وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته نيز تنها 14 ميليارد ريال اعتبار يعني 24 درصد از اعتبار پيشنهادي به استانهاي سه گانه خراسان تحقق يافت.

مشاور اجتماعي و عمراني معاونت فرهنگي شهرداري مشهد با بيان اينكه اكثر متكديان جمع آوري شده در مشهد معتاد هستند، تصريح كرد: در مدت يكسال 5 هزار متكدي از سطح شهر مشهد جمع آوري شده اند كه در اين ميان 4 هزار و 500 نفر معتاد بوده اند.

محمدرضا انور خواه اظهار كرد: طي اين مدت اكثر اين معتادين ترك داده شده اند و با توجه به اينكه اشتغالي براي اين افراد در سطح جامعه وجود ندارد، اين افراد مجبور به بازگشت به خرده فروشي و اعتياد مي شوند.