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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۹:۵۱

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي در گفتگو با "مهر":

خراسان رضوي همچنان محور مبارزه با مواد افيوني است

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي تاكيد كرد: خراسان رضوي به دليل مرز مشترك با كشورهاي توليد كننده مواد مخدر، همچنان به عنوان محور مبارزه با مواد افيوني است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري  مهر، حسين كتابدار در نشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي اظهار داشت : به دليل وضعيت ويژه خراسان رضوي، اين استان ضرورت تخصيص اعتبار بيشتري را مي طلبد.

وي تصريح كرد: امسال تنها 19 درصد از اعتبار مبارزه با مواد مخدر استانهاي سه گانه خراسان جذب شده است.

كتابدار افزود: اين درصد معادل 15 ميليارد ريال اعتبار  است كه به منظور اجراي برنامه هاي مبارزه با مواد مخدر در استانهاي سه گانه خراسان پرداخت شده است.

وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته نيز تنها 14 ميليارد ريال اعتبار يعني 24 درصد از اعتبار پيشنهادي به استانهاي سه گانه خراسان تحقق يافت.

مشاور اجتماعي و عمراني معاونت فرهنگي شهرداري مشهد با بيان اينكه اكثر متكديان جمع آوري شده در مشهد معتاد هستند، تصريح كرد: در مدت يكسال 5 هزار متكدي از سطح شهر مشهد جمع آوري شده اند كه در اين ميان 4 هزار و 500 نفر معتاد بوده اند.

محمدرضا انور خواه اظهار كرد: طي اين مدت اكثر اين معتادين ترك داده شده اند و با توجه به اينكه اشتغالي براي اين افراد در سطح جامعه وجود ندارد، اين افراد مجبور به بازگشت به خرده فروشي و اعتياد مي شوند.

 

کد مطلب 161556

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