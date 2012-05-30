نمایشگاه بزرگ قرآنی در نهاوند برپا می شود/ 1000 نهاوندی در کلاسهای قرآن شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات شامگاه سه شنبه در نشست با فعالان و منتخبان قرآنی شهرستان نهاوند که در آستان مقدس شاهزاده محمد(ع) این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: مبنا و هدف انجام کار در این مجموعه اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر آموزش و تربیت 10 میلیون حافظ قرآن در کشور است.

وی با بیان اینکه از این آمار تعداد 227 هزار نفر سهم استان همدان است، گفت: راه اندازی و حمایت از 379 کانون مساجد با امکانات گستره و متنوع در استان همدان برای فعالیت های قرآنی و فرهنگی در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری است.

وی افزود: باید مهندسی فرهنگی طراحی و عملی شود و ضمن شناسایی خطرات و تهدیدهای دشمن راه مقابله با آن را اجرایی کرد.

بیات با بیان اینکه نهاوند دارای هشت موسسه قرآنی در زمینه آموزش و تلاوت و حفظ قرآن کریم است، گفت: نهاوند از این حیث در استان همدان، رتبه دوم را داراست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان با بیان اعلام آمادگی حمایت از کانون های قرآنی و فرهنگی مساجد و مؤسات آموزش قرآنی، گفت: مهمترین وظیفه این مجموعه گسترش توسعه این کانون ها و افزایش محیط هایی که نسل جوان امروزی را با قرآن و مفاهیم آن آشنا و مأنوس کنند، است.

نهاوند باید به شهر قرآنی غرب کشور تبدیل شود

فرماندار شهرستان نهاوند نیز در این نشست گفت: باید با برنامه ریزی هدفمند نهاوند را به شهر قرآنی استان همدان و غرب کشور تبدیل کرد.

اسماعیل زارعی کوشا با بیان اینکه مردم مسلمان ایران سرمایه های عظیمی چون قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و اهل بیت (ع) را دارد، گفت: نباید در مقابل مسائل فرهنگی غرب و دشمنان اسلام مشکل و هراسی وجود داشته باشد.

وی تبعیت و الگو قرار دادن منویات و نظرات مقام معظم رهبری در مسائل فرهنگی را مهم دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری در زمینه آموزش قرآن و تلاوت آن به جوانان و مردم همواره تأکید داشتند و باید در این زمینه نقاط قوت و مثبت و ضعف و منفی با هم دیده شوند تا از حرکات تند و افراطی در این زمینه خوداری شود.

وی با بیان اینکه اوج شکوفایی و رونق آموزش قرآن و تلاوت و حفظ آن در دهه 70 صورت گرفت، گفت: متولی این حرکت عظیم و مقدس مقام معظم رهبری بودند.

وی افزود: باید با گسترش و توسعه عمومی جلسات قرآن، رونق جلسات تخصصی و آموزش آن و فعال کردن جلسات و کلاسهای تواشیح فضای قرآنی در شهر نهاوند ایجاد کرد.

زارعی کوشا آموزش هزار نفر در کلاسها و مؤسسات قرانی در شهر نهاوند را نشانه علاقه و پیگیری جوانان و نوجوانان به امر یادگیری قرآن و مباحث آن دانست.