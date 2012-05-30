واکنش اسراییل به جنگ سایبری / رگ حیاتی تل آویو در معرض تهاجم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض،اسرائیل از بیم پاسخ به حملات ویروسی که به سیستم نفتی ایران کرده در تلاش است تا حملات مشابهی به سیستم بانکی خود را کنترل کند.

شین بت سازمان امنیت داخلی رژیم صهونیستی به "بانک اسرائیل" دستور داده است تا مانع از دسترسی به وب سایت هایش از "مکان های خاصی" در ایران، عربستان سعودی و الجزایر شود.

شین بت بر آن شده تا با نظارت بر بانک ها و نظارت حتی نزدیک تر بر امور بانکی مانع از حملات سایبری علیه آنها بشود.

هاآرتض می نویسد: شین بت اخیراً نظارتهای خود بر سیستم های کامپیوتری بانک های بازرگانی را بیشتر کرده تا این بانکها که رگ حیاتی و مالی این رژیم هستند مورد حمله قرار نگیرند.

شین بت همچنین به دنبال آن است تا از بانکها بخواهد تا خود را را بعنوان مؤسسات مالی که مسئول زیر ساخت های مهم هستند تعریف کنند تا به این ترتیب نظارت خود را به این سیستم ها نزدیک تر کند.

تمامی شرکت هایی که بر اساس این سیستم تعریف شوند باید سامانه کامپیوتری خود را تحت نظارت مستقیم و نزدیک شین‌بت قرار دهند که این اقدام از طریق اداره امنیت و اطلاعات صورت خواهد گرفت.

شرکت الکترونیک اسرائیل، راه آهن و بورس تل آیوو تاکنون از مؤسساتی هستند که بعنوان مؤسسات مالی مسئول تعریف شده اند.

برخی بانکهای اسرائیلی مخالفت خود را با نظارت شین بت بر سیستم های کامپیوتری خود را اعلام کرده اند. این بانکها عقیده دارند که چنین اقدامی می تواند موجب ترس سرمایه گذاران و سپرده گذاران خارجی بشود. اما مقام های بانکی اعلام کردند که علی رغم این مخالفت ها شین بت راه خود را خواهد داد.