محمد بهزاد در گفتگو با مهر با اشاره به صدورمجوز از جانب هیئت دولت برای قطع برق مشترکان بدهکار گفت: با وجود صدور این مصوبه قانونی فعلا وزارت نیرو برنامه ای برای قطع برق مشترکان بدهکار ندارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه تمام مشترکان باید هزینه های مصرف برق خود را به دولت پرداخت کنند، تصریح کرد: در حال حاضر مشترکان بخش خانگی و تجاری جزو مشترکان خوش حساب برقی دولت به شمار می روند.



این مقام مسئول همچنین در خصوص آخرین وضعیت وصول بدهی های برقی صنایع اظهار داشت: تاکنون جلسات و مذاکرات متعددی با مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و برخی از صنایع کشور برای وصول بدهی های برقی انجام شده است.



وی با اشاره به قسط بندی بدهی برقی برخی از مشترکان صنعتی کشور تاکید کرد: همچنین وزارت نیرو تسهیلاتی را به منظور وصول بدهی های برقی از صنایع کشور تعریف و اجرایی کرده است.



بهزاد با یادآوری اینکه در حال حاضر حجم مطالبات جاری برقی وزارت نیرو حدود هزار میلیارد تومان برآورد می شود، تبیین کرد: با وجود افزایش حجم بدهی ها اما روند مذاکرات برای وصول مطالبات معوق مطلوب ارزیابی می شود.



معاون وزیر نیرو در ادامه در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر میزان فروش یا تهاتر اموال و دارایی های وزارت نیرو توضیح داد: سال گذشته در مجموعه وزارت نیرو حدود 10 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی ها به فروش رسیده است.



این مقام مسئول از بندهای قانونی بودجه 90 ، فروش اموال و دارایی ها و واگذاری نیروگاهها به عنوان مهمترین منابع اجرای این طرح یاد کرد و افزود: دولت در بودجه سال جاری هم منابعی را از محل فروش دارایی ها و اموال برای وزارت نیرو تعریف کرده است.

