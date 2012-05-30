نقش زنان در سال "حمایت از تولید ملی" بسیار اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه خلیلی که چندی پیش به عنوان بانوی نمونه استان تهران انتخاب شده، در بخش اول مصاحبه با خبرنگار مهر در خصوص عوامل موفقیت خود در زندگی و اجتماع، عوامل مهم در تربیت فرزند و معضلات جابجایی برخی مسئولیت های زندگی مطالبی گفت.

بخش دوم گفتگوی خبرنگار مهر نیز که با محوریت حجاب و عفاف و نقش زنان در حمایت از شعار ملی امسال و چند موضوع دیگر است، از نظر خوانندگان می گذرد.

نظرتان را درباره حجاب و عفاف بیان کنید?

مقوله حجاب و عفاف از ضروریات دین است؛ حجاب زن ایرانی خار چشم دشمنان است؛ کارشناسان غربی وقتی می خواهند برای انحراف جامعه ما تصمیم گیری کنند، می گویند "وقتی توانستیم چادر یک زن مسلمان را از او بگیریم، پیشرفت کرده ایم".

حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز چادر را حجاب برتر عنوان می کنند؛ ما اگر ادعای مسلمانی می کنیم باید آیات 30 و 31 سوره نور و 59 سوره احزاب را که در رابطه با حدود حجاب و محارم عنوان شده سرلوحه زندگی خود قرار دهیم. اگر بخواهیم غیر از دستورات خداوند عمل کنیم، به خواسته دل عمل کرده و این خواسته های دل است که موجب انحراف می شود.

فاصله بهشت تا جهنم یک قدم است و اگر پا بر روی دل گذاشتیم، به بهشت نزدیک خواهیم شد.

نظرتان درباره چادر چیست؟

همانطور که قبلا اشاره کردم چادر حجاب برتر است. یک خانم خارجی (سهیلا آرین) که به واسطه گوش دادن صوت قرآن مسلمان شده بود، می گفت: وقتی غربی ها از من درباره چادری که بر سر دارم سئوال می کنند، به آنها می گویم: "این تاج افتخار است".

یکی از استادان حوزه علمیه برای ما خاطره ای از چادر نقل کرد که یک خانم خبرنگار خارجی وقتی زمان طاغوت به ایران آمد، چشمش به یک زن چادری افتاد و از او سئوال کرد: "این پارچه ای که بر سر داری چیست؟" خانم ایرانی نیز پاسخ داده بود: "این چادر و حجابی است که دین ما بر آن تأکید دارد". خانم خبرنگار از او می خواهد که برای لحظاتی چادرش را به وی بدهد؛ به همین ترتیب چادر را سر می کند و چند قدمی با آن راه می رود.

خبرنگاران ایرانی که نسبت به این موضوع کنجکاو شده بودند، بعدها از وی سئوال کردند: "زمانی که چادر بر سرداشتی چه احساس کردی"؟ پاسخ داده بود: "با چادر احساس آرامش به من دست داد".

اگر اسلام دستور به رعایت حجاب می دهد و دشمن سعی دارد الگوی بی بند و باری زنان، بی دینی و بی غیرتی مردان و به اعتیاد کشیدن آنان را پیاده کند، حتماً به نفعش و به ضرر ماست.

توصیه دارم همیشه این آیه قرآن مدنظر باشد که می فرماید: فَأینَ تَذهَبونَ "پس به کجا می روید؟".

شفاعت حضرت زهرا(س) شامل چه زنانی می شود؟

ما انسان ها با توجه به کوتاهی ها و لغزش هایی که در مسیر بندگی با آن مواجه هستیم به شفاعت اهل بیت(ع) امیدواریم؛ شفاعت حضرت زهرا(س) نیز شامل کسانی می شود که به آن حضرت شباهت داشته باشند. ما باید در مسیر آنها باشیم تا این بزرگواران دست ما را بگیرند.

رابطه شهدا و حجاب؟

شهید حجت الله خلیلی که برادر بنده است و در تاریخ 10 خرداد 1361 در پاوه به مقام رفیع شهادت نائل آمده، در قسمتی از وصیت نامه خود به داشتن حجاب از سوی زنان تأکید ویژه دارد.

این شهید والامقام اشاره دارد که "خواهرم، حجاب تو از خون من کوبنده تر است، سعی کن آن را حفظ کنی."

نقش زنان در سال حمایت از تولید ملی چیست؟

با توجه به اینکه امسال به عنوان سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده، من به عنوان یک زن باید در صورت امکان برای خرید کالا از نوع ایرانی آن استفاده کنم تا هم به فرمایش رهبر لبیک گفته و هم در استقلال کشور سهیم باشم.

زنان باید روی این مسئله کار کنند. آنها نیز به نوبه خود می توانند در تحقق این شعار سهیم بوده و مطمئن باشند که اگر اراده کنند آنها نیز می توانند به سهم خود باعث پیشرفت تولید کشور شوند.

در حوزه کارآفرینی فعالیت دارید؟

بنده تا به حال سعی ام بر این بوده که در کنار مصرف، صرفه جویی را نیز مدنظر قرار دهم. سعی کردم که اگر تولید کننده نیستم، لااقل کمترین مصرف کننده باشم.

سال 91 که به عنوان سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده، همه می توانیم نقش ارزنده و شایسته ای را در تحقق این شعار و عملی کردن آن در زندگی اجتماعی و فردی ایفا کنیم.

از شهید مرتضی مطهری در کتاب "نظری به نظام اقتصاد" نقل شده که "هر ملتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد، اسیر و برده است".

نقش زنان ایرانی در مدیریت خرید کالا و محصول داخلی چیست؟

زنان که بخش عمده ای از جمعیت جامعه را تشکیل می ‌دهند، با ایفای نقش در مدیریت خرید کالا و محصول داخلی می ‌توانند موجب تعالی جامعه در رسیدن به اهدافش شوند.

امام خمینی(ره) اشاره کردند که زنان جامعه ما در پیروزی انقلاب اسلامی نقش زیادی داشتند و از مردان نیز جلوتر بودند. پس اگر هر زن ایرانی حمایت از تولید ملی را در خانه و خانواده خود فرهنگسازی کند، به یکباره تمام جامعه در رسیدن به این شعار راهگشا سهیم خواهند شد.

خشنودی پدر و مادر تا چه اندازه در زندگی تأثیرگذار است؟

یکی از مهم ترین کلیدهای موفقیت در زندگی، "رضایت والدین" و دعای آنان در حق فرزند است. بنده نیز به لطف خداوند از این نعمت بزرگ در زندگی بهره مندم.

سعی کرده ام در زندگی از افراد بزرگی همچون مقام معظم رهبری درس بگیرم، ایشان اعلام کرده اند که دعای پدر و مادر در زندگیشان بسیار تأثیرگذار بوده است.

دعای والدین چه تأثیری در زندگی دنیوی دارد؟

رضایت والدین در سرنوشت دنیای انسان باعث گشایش روزی، افزایش عمر و دفع مرگ های بد است.

نخستین هدیه ای که در صورت رضایت والدین نصیب انسان می شود، حصول رضایت خداست و در مرحله بعد، نقش و تأثیر مثبت و سازنده این رضایت در زندگی دنیوی خواهد بود.

با توجه به اینکه رضایت پدر و مادر در زندگی بسیار مهم است، دعای آنان در حق فرزند هم در زمان زنده بودن و هم بعد از مرگشان تأثیرگذار است.

نقش زنان در فرج حضرت ولیعصر(عج) چیست؟

ما در غیبت امام زمان(عج) نقشی نداشتیم، ولی در فرج حضرت می توانیم با داشتن زندگی سالم و توجه به خدا و دور شدن از شیطان ایفای نقش کنیم.

حضرت صاحب الزمان(عج) یکسری انتظارات از ما دارند که باید به آنها جامه عمل پوشانده شود؛ در شعر زیبایی آمده است:

شیعیان! مهدی(عج) غریب و بی کس است / معصیت محض خدا دیگر بس است

ای که داری ادّعای شیعه‌گی / بندگی کن بندگی کن بندگی

و سخن آخر!

لطف خدا بوده که بنده در این نقطه نورانی از زمان (انقلاب اسلامی) به خصوص در ورامین که به عنوان دارالمؤمنین و شهر 15 خرداد و همیشه بیدار محسوب می شود، قرار گرفته ام و همواره بابت این مسئله شکرگذار خداوند بوده ام.

تنها کاری که بنده در توان دارم برای جمهوری اسلامی ایران انجام دهم، توجه به معنویات، عمل به انتظارات حضرت صاحب الزمان(عج) و دستورات مقام معظم رهبری است.

قرار گرفتن در خانواده مذهبی و متدین نیز از نعماتی است که خداوند بر من ارزانی داشته که امیدوارم بتوانم شکرگذار باشم. بنده همیشه خود را مدیون مادران شهدا می دانم و افتخارم بوسه بر دست این زنان قهرمان پرور است و محتاج همیشگی دعایشان هستم.

انشاالله خداوند هر چه سریع تر فرج حضرت ولیعصر(عج) را نزدیک فرمایند تا شاهد زمان نورانی دولت کریمه اهل بیت(ع) باشیم.

من خدا را دارم، کوله بارم بر دوش، سفری می باید، سفری تا ته تنهایی محض...، هر کجا لرزیدی، از سفر ترسیدی، فقط آهسته بگو: من خدا را دارم...

گفتگو و عکس: مینا شمسی