۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

واکنش یک مقام وزارت خارجه به خبر اعدام چند ایرانی در عربستان

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر اعدام چند ایرانی در عربستان گفت: هیچ مرجع رسمی تا کنون چنین خبری را تأیید نکرده است.

این مقام مسئول در وزارت خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر اعدام چند ایرانی در زندان دمام عربستان گفت:منابع رسمی یعنی سفارت ایران در عربستان و سفارت عربستان در ایران خبری دال بر این مسئله را تأیید نکرده اند.

وی افزود:ما تابع نظرات رسمی و مبادی رسمی دو کشور هستیم که چنین چیزی تا الان واصل نشده است.

گفتنی است امروز برخی رسانه ها از اجرای حکم ده ایرانی در عربستان خبر دادند.

پیشتر نیز خبری مبنی بر اعدام 8 ایرانی در زندان دمام عربستان منتشر شده بود که از سوی وزیر امور خارجه تکذیب شد.

