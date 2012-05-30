افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان دولت دهم

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت ساخت این مگاپروژه از مرز 50 درصد عبور کرده است، گفت: پیش بینی می شود با توجه به روند عملیات اجرایی این پروژه فاز اول ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان فعالیت دولت دهم به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص جزئیات تامین منابع مالی مورد نیاز ساخت این پالایشگاه میعانات گازی تصریح کرد: سال گذشته حدود 200 میلیون یورو توسط شرکت نیکو به این پروژه منابع مالی و اعتباری اختصاص یافت.



معاون وزیر نفت همچنین با یادآوری اینکه پیشتر 600 میلیون دلار برای ساخت این پروژه توسط مجموعه وزارت نفت اختصاص یافته بود، اظهار داشت: همچنین سهامداران این پالایشگاه نیز در مجموع 700 میلیون دلار برای تسریع در روند اجرایی ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس منابع مالی و اعتباری اختصاص داده اند.



این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت از برداشت 290 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد و افزود: به زودی این اعتبار جدید برای تسریع در ساخت این پروژه نفتی اختصاص می یابد.



وی با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از 1.5 میلیارد دلار اعتبار برای ساخت این پالایشگاه میعانات گازی هزینه شده است، تاکید کرد: برای ساخت و راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز باید یکسری زیر ساخت های ابتدایی و اولیه ایجاد شود.



ضیغمی با تاکید بر اینکه با ایجاد این زیرساخت ها قطعا راه اندازی فازهای 2 و 3 پالایشگاه ستاره خلیج فارس تسریع می شود، گفت: در مجموع برآوردهای اولیه نشان می دهد که به منظور بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس به 3.5 میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری نیاز است.



معاون وزیر نفت همچنین از راه اندازی واحد آبگیر و خطوط لوله انتقال میعانات گازی ستاره خلیج فارس از عسلویه تا بندرعباس خبر داد و یادآور شد : هم اکنون این دو پروژه زیر ساختی پالایشگاه در مرحله راه اندازی نهایی قرار دارد.