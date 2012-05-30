تب کنگو، ارمغانی از آن سوی مرزها/ قاچاق دام جامعه را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده قاچاق دام از مرزهای شرقی کشور طی سالهای اخیر بسیار پر رنگ شده است و هر چند در برهه های زمانی مختلف برخوردهای متفاوتی نیز با این پدیده شده است اما سود ناشی از این نوع قاچاق آنقدر زیاد است که وسوسه پولدار شدن در یک شب بسیاری از مردم محروم منطقه را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

تفاوت قیمت همیشه مهمترین دلیل بروز قاچاق در خصوص هر کالایی است و در زمینه دام نیز اختلاف قیمت در ایران و افغانستان و پاکستان بسیار چشمگیر است و هم اکنون اکثر استانهای شرقی درگیر قاچاق دام زنده هستند.

سود 11 دلاری برای هر کیلو گوشت در جیب قاچاقچیان

نکته جالب اینکه در حال حاضر حداکثر نرخ هر کیلو گوشت دام زنده در افغانستان طبق آخرین بررسیها پنج دلار است اما همین نرخ در داخل کشور و در مرزهای شرقی به 16 دلار می رسد و در این میان اختلاف 11 دلاری سود سرشاری است که عاید قاچاقچیان و دلالان این دامهای غیر مجاز در کشور می شود.

این پدیده تا آنجا پیش رفته است که حتی مقامات افغانستان نیز که پیش از این بارها نسبت به ضربه به صنعت دامپروری خود ابراز نگرانی کرده بودند طی ماههای اخیر نیز خواستار برخورد با عوامل قاچاق دامهای خود به سمت مرزها شده بودند.

دامهای قاچاق مهمترین عامل شیوع تب کنگو

این درحالی است که بسیاری از دامداران افغانی برای فروش دامهای پروار خود که در دشتهای افغانستان و بدون هیچ گونه نظارت بهداشتی پرورش می یابند به سمت مرزهای ایران می آیند، از سوی دیگر در پاکستان نیز که میزان بهداشت دام با استانداردهای بین المللی فاصله فراوان دارد دامداران محلی برای فروش دام خود بازاری پر سودتر از ایران ندارد و حتی برخی از این افراد اقدام به فروش دامهای هندی در مرزهای ایران می کنند.

با وجود تمام اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولان و پستهای قرنطینه و برخورد شدید با قاچاق دام همچنان دامهای غیر مجاز به وسیله چوپانان محلی از مرزها عبور می کنند و در نهایت به دست دلالان گوشت می افتد نتیجه این روند اخلال در اقتصاد دامپروری کشور می شود اما از سوی دیگر ضربه ای مهلک نیز به سلامت تغذیه جامعه و بهداشت عمومی نیز وارد می شود.

شیوع انواع بیماریهای مشترک دام و انسان از این دست تهدیدها است، سازمان دامپزشکی برای کنترل این بیمارها از جمله تب برفکی، طاعون نوشخوار کنندگان و سم پاشی تب کریمه کنگو مبالغ چشمگیری هزینه می کند اما در نهایت به دلیل عدم امکان کنترل مرزها و ورود دامهای آلوده به جمعیت دامی بومی ایران شاهد بروز مشکلات از جمله شیوع تب کریمه کنگو هستیم که هم اکنون در برخی از استانهای شرقی از جمله خراسان رضوی قربانی انسانی می گیرد و سویه هایی از این بیماری در تهران نیز مشاهده شده است.

سال گذشته نیز شاهد مرگ چند نفر در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان به دلیل ابتلا به این بیماری مرگ بار بودیم و مواردی مشکوک به این بیماری نیز در ماههای اخیر در این استانها مشاهده شده است.

با وجود اقدامات دامپزشکی برای کنترل بیماریهای دامی باید به یک نکته اساسی نیز توجه کرد که مقابله با قاچاق دام آن هم در طولانی ترین مرزهای کشور با افغانستان و پاکستان جز وظایف این سازمان قرار ندارد.

واردات گوشت از مرزهای سیستان و بلوچستان/ قاچاق دام ادامه دارد

هر چند طی ماههای اخیر واردات گوشت از مرزها آزاد شده است و در سیستان و بلوچستان با ایجاد زیر ساختهای لازم و استقبال مسئولان محلی زمینه قرنطینه و بررسی بهداشتی دامها و در نهایت ارسال آنها به بازار مصرف به خصوص تهران و قم مقدور شده است اما همچنان سود ناشی از قاچاق دام زنده موجب تداوم قاچاق در مرزها می شود.



با وجود تمام تلاش ها برای کنترل مرزها از سوی دستگاههای مختلف، قاچاق دام به گونه ای است که توان مقابله را به حداقل ممکن می رساند و در واقع برخورد با قاچاق دام را از مرزها به جاده های داخلی می کشاند.





شبانان افغانی و پاکستانی به سادگی و به صورت شبانه گله های دام خود را حرکت می دهند و دام پس از طی مسیری صعب العبور از مرز گذر می کند و در مکانی مشخص به دست خریدار در داخل کشور می رسد این چرخه تقریبا در طول شبانه روز بارها تکرار می شود و نتیجه آن نیز در خطر قرار گرفتن سلامت دام و در نهایت سلامت جامعه است.



اما طی ماه های اخیر در راستای تامین نیاز بازار مصرف و کنترل قیمت گوشت واردات دام زنده در سیستان و بلوچستان آزاد شده است و سعی شده که با افزایش واردات از یک سو و از سوی دیگر مراقبتهای بهداشتی و قرنطینه دام بازار پر التهاب گوشت در برخی از استانها کنترل شود.

کنترل قیمت گوشت داخلی با دامهای افغانی و پاکستانی



فارغ از اینکه این سیاست موجب کاهش نرخ گوشت قرمز شده است یا خیر باید این سوال را مطرح کرد که مراقبتهای بهداشتی در واردات گوشت تا چه حد جدی گرفته می شود و همچنین اجرای این طرح تا چه میزان در کاهش قاچاق دام موثر بوده است.



در راستای اجرای این طرح واردات دام در سیستان و بلوچستان با تعرفه ارز دولتی انجام می شود و ظرفیت 20 هزار دام قرنطینه در استان ایجاد شده است در این طرح هیچ محدودیتی در خصوص واردات وجود ندارد و خروج دام زنده از سیستان و بلوچستان نیز ممنوع اعلام شده است و دام پس از قرنطینه باید کشتار و روانه بازار مصرف شود.

از سوی دیگر غلامرضا زیادآبادی، مدیرکل دامپزشکی استان کرمان که حوزه تحت مدیریتش در واقع به کریدور قاچاق دام تبدیل شده است از مراقبتهای بسیار شدید و برخورد قانونی با قاچاقچیان دام خبر می دهد.



قاچاق دام چالش اصلی سلامت دام است

وی به خبرنگار مهر گفت: مراقبتهای صورت گرفته باعث شده است که مسیر قاچاق دام به سمت جنوب استان کرمان تغییر کند با این وجود قاچاق دام یکی از چالشهای انکار ناپذیر در خصوص سلامت دام محسوب می شود باید چاره اندیشی مناسبی برای برخورد با این پدیده انجام شود.



وی ادامه داد: از سوی دیگر استان کرمان طبق آمار جز هفت استان اول کشور در خصوص جمعیت دامی محسوب می شود و رعایت اصول بهداشت دام در این استان از اهمیت بالایی برخوردار است.



زید آبادی افزود: قاچاق دام از مرزهای شرقی باید با همکاری دستگاههای مختلف مهار شود و در این میان تنها دامپزشکی مسئولیت ندارد بلکه کنترل مرزها باید با جدیت بیشتر دنبال شود.



وی بروز برخی بیماریهای دامی بین انسان و دام را برای سلامت جامعه تهدید دانست و گفت: برخی دیگر از بیماریها از جمله تب برفکی نیز در جمعیت دامی با تلفات و خسارت بالا همراه است.



وی ادامه داد: هر ساله هزینه زیادی در راستای انواع واکسیناسونهای دامی انجام می شود با این وجود ادامه قاچاق دام همچنان سلامت جمعیت دامی و در نهایت جمعیت انسانی را تهدید می کند و به اقتصاد دامپروری داخلی نیز ضربه می زند.

دامداران محلی از خرید دامهای قاچاق خودداری کنند



زید آبادی از سوی دیگر خواستار خودداری دامداران بومی استان کرمان از خریداری دامهای قاچاق و تداخل آنها با دامهای داخلی شد و گفت: این امر درنهایت موجب خسارت بالا به جمعیت دامی خواهد شد و دامداری که با این اقدام در صدد تهیه دام ارزان بوده است با ضرر فراوان مواجه می شود.

خطر تب کنگو جدی است/ مردم مراقبت کنند



محمد حسن احدی، کارشناس بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هم اکنون بحث بیماری تب کریمه کنگو در استانهای شرقی جدی است و مردم باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از ابتلاء به این بیماری رعایت کنند.



وی افزود: خبرها حاکی از شیوع بالای این بیماری در خراسان رضوی است و پیشینه این بیماری نیز نشان داده است که در استان کرمان نیز زمینه شیوع بیماری وجود دارد زیرا کرمان در مسیر قاچاق دام قرار گرفته است.



احدی افزود: در ماههای اخیر به دلیل کنترل نرخ گوشت ورود گوشت از کشورهای شرقی افزایش یافته که همراه با برنامه های مراقبتی و قرنطینه است اما در این میان فعالیت قاچاقچیان نیز متوقف نشده است و ورود این دامها به سلامت دام داخلی ضربه می زند.



این کارشناس افزود: در افغانستان و پاکستان به خصوص در افغانستان هیچ گونه مراقبت بهداشتی و طرح واکسیناسیون و یا سم پاشی دامی منظمی صورت نمی گیرد و ورود این دامها به کشور نگران کننده است که یکی از این موارد نیز شامل شیوع تب کریمه کنگو می شود که بیماری به شدت مسری و در برخی موارد همراه با تلفات انسانی است زیرا دام در این بیماری کمترین آسیب را می بیند اما انسان در اثر ابتلا دچار بیماری شدید و در 30 درصد موارد مرگ می شود.

