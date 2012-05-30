به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار اسرار اختراع در راستای شکوفاسازی هر چه بیشتر پتانسیلها و توانمندیهای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ایجاد نوآوری، ابداعات و اختراعات علمی و همچنین ایجاد روحیه نوآوری و خلاقیت در دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

این سمینار با محوریت تبیین موضوعاتی از قبیل فرآیند ثبت اختراع، چگونه مخترع می‌شویم، اهمیت خلاقیت و نوآوری و برخی پرسش‌ها و راهکارهای کلیدی دیگر در این زمینه، توسط معاونت تحقیقات و فناوری و با همکاری هسته استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

سمینار اسرار اختراع با حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و مشارکت جمع زیادی از مخترعان و نخبگان پژوهشی استان در سالن بیست و دو بهمن ساختمان مرکزی دانشگاه برپاشد.

علوم پزشکی شیراز رتبه اول برگزاری همایشهای بین‌المللی را کسب کرد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه اول کشوری را در زمینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی کسب کرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت : با توجه به آماری که از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام شده ما در سال ۹۰ موفق شده‌ایم که بیشترین همایشهای بین‌المللی را برگزار کنیم.

دکتر غلامرضا حاتم افزود: این برتری با توجه به برگزاری هشت کنگره بین‌المللی در سال گذشته توسط مدیریت روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز بدست آمده که تمامی آنها دارای مجوز از سوی نهاد ریاست جمهوری بوده‌اند.

وی اظهار داشت: رتبه اول کشوری با توجه به مستندات منتشر شده توسط معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت با تفاوت قابل ملاحظه ای با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور به دست آمده است.