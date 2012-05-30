به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران در گروه B این مسابقات با تیم های بوسنی، برزیل، چین و روآندا همگروه شده است ضمن اینکه در گروه A هم تیم های بریتانیا، مصر، روسیه، آلمان و مراکش با هم رو به رو می شوند.

هادی رضایی در خصوص گروهبندی این مسابقات اظهار داشت: این نوع گروهبندی خارج از عرف بود چراکه تیم های اول و دوم جهانی که ایران و بوسنی بودند را در یک گروه قرار دادند. به نظر من این یک نوع خوش خدمتی مسئولان پارالمپیک به میزبان مسابقات بود.

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان با همکاری و هماهنگی کمیته ملی پارالمپیک و کمیته والیبال معلولان آسیا واقیانوسیه ، اولین دوره مربیگری بین المللی والیبال نشسته را برگزار می کند.

سرمربی تیم والیبال نشسته ایران در این خصوص اظهار داشت: این برای نخستین بار است که این اتفاق در سطح جهان روی می‌دهد در حالی که تا پیش از این فقط کارگاه های مربیگری برگزار می شده است. 12 مربی از 7 کشور به اضافه 10 مربی از کشورمان، 22 نفری هستند که در اولین دوره کلاس مربیگری شرکت می کنند. کلاس مربیگری از 15 تا 21 خرداد ماه برگزار می شود و تدریس آن با بنده است. آقای "بیلی لی" از مالزی مدیریت کلاس را بر عهده دارد و کمک مدرس این دوره هم "ویپینگ تو" از استرالیاست.

هادی رضایی در پایان در خصوص تورنمنت والیبال نشسته آلمان اظهار داشت: ما از 20 تیر ماه ر این تورنمنت شرکت می‌کنیم ضمن اینکه اردوی مشترک چهار روزه ای با آلمانی ها خواهیم داشت. تا به حال حضور آلمان و ایران در این تورنمنت مشخص شده اما دو تیم دیگر در آینده مشخص خواهند شد.