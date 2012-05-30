درخواست تکراری نتانیاهو برای تغییر مطالبات 1+5 از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "بنیامین نتانیاهو" در اظهاراتی در پژوهشکده امنیت داخلی در تل آویو از کشورهای غربی تقاضا کرد علاوه بر مطالبه توقف کامل غنی سازی و تعطیلی تاسیسات هسته ای فوردو، از ایران بخواهند که تمامی مقادیر اورانیوم غنی شده را به خارج از این کشور منتقل کند.

وی ادعا کرد: تنها با اعلام پایبندی تهران به این مسائل و اجرایی کردن آنها می توان برنامه هسته ای ایران را متوقف کرد.

خاطر نشان می شود رادیو رژیم صهیونیستی اخیرا در گزارشی اعلام کرد: اختلافات میان اسرائیل و آمریکا درباره مطالبات1+5 از ایران در نشست بغداد همچنان ادامه دارد. منابع آگاه صهیونیستی تاکید کرده اند که مطالبات مطرح شده از سوی کشورهای غربی از ایران در نشست بغداد، کمترین خواسته های اسرائیل را نیز شامل نمی شود.

از سوی دیگر، اخیرا "وندی شرمن" نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته ای با ایران از سوی نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به حضور پذیرفته نشد تا اختلافات موجود میان واشنگتن و تل آویو درباره تعامل با موضوع هسته ای ایران آشکارتر شود.