رسیدگی به وضعیت اعتیاد در شیراز اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته طرح های مختلفی در شیراز اجرایی خواهد شد که از جمله این طرح های طرح جامع ساماندهی اعتیاد است.

وی تصریح کرد: اعتیاد به عنوان گرفتاری بزرگ در شیراز مطرح است.

فرماندار شیراز با اشاره به اینکه عرضه قلیان در شیراز ممنوع شده، یادآور شد: عرضه قلیان در اماکن عمومی و پارکها ممنوع شده و شهرداری و نیروی انتظامی باید با هماهنگی یکدیگر به شدت این بحث را دنبال کنند.

زرین کلاه افزود: قلیان به عنوان دروازه ورود جوانان به سمت مواد مخدر مطرح است که در این میان باید به این بخش نیز رسیدگی شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وضعیت بهداشتی، درمانی، امنیتی و.. در شیراز باید مد نظر قرار داده شود، گفت: طرح های مختلفی برای رفع مشکلات شهر شیراز در سال جاری اجرایی خواهد شد.

فرماندار شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به زمان اجرای محدوده طرح ترافیکی شیراز، گفت: محدوده ترافیکی شیراز برای رفع مشکلات ترافیکی این شهر اجرایی خواهد شد که در این راستا مسئولان شهرداری باید به گونه ای رفتار کنند که کمترین فشار به مردم وارد شود.

زرین کلاه تاکید کرد: راه اندازی کنار گذر 9دی از مهمترین برنامه هایی است که باید تا تیر ماه سال جاری انجام شود.