برگزاري همايش "مطالعات فرهنگي و آموزش" از سوي دانشگاه نيويورك

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مطالعات فرهنگي چيست و چگونه مطالعات فرهنگي مي توانند نگاه ما را به آموزش تغيير دهند؟ پرسشهاي فراروي اين همايش است .

برگزاركنندگان اين همايش تأكيد دارند كه رويكرد ما به آموزش نمي تواند بي نياز از مطالعات فرهنگي ژرفي كه در چند سده گذشته به ويژه سده بيستم صورت گرفته اند ، باشد .

اين همايش بنا دارد نسبت مطالعات فرهنگي و آموزش را با توجه به تأثير مطالعات فرهنگي بر آموزش مورد توجه قرار دهد.

همايش "مطالعات فرهنگي و آموزش " سوم و چهارم ارديبهشت ماه 1384 از سوي دانشگاه نيويورك برگزار مي شود .



