ایران اسلامی در اوج عزت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی شامگاه سه‌شنبه در اولین همایش تجلیل از نخبگان و ممتازان شاهد و ایثارگر حوزه‌های علمیه که در سالن همایش نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد، 15 خرداد را سرآغاز نهضت عظیم ملت ایران برشمرد و افزود: مردم مبارز قم با قیام خود موجی از بیداری را در سراسر کشور به راه انداختند که در ‌‌نهایت انقلاب اسلامی در سال 57 به پیروزی نهایی رسید.



وی در ادامه به حوادث 120 سال قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی حادثه بزرگی بود که این فتوا کاری کرد که بساط قلیان در آن زمان در کشور برچیده شد که این امر نشان دهنده قدرت روحانیت و مرجعیت است.



رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به نهضت مشروطه در ایران اظهار داشت: در نهضت مشروطه انگلیسی‌ها نفوذ کردند و افراد مزدور را وارد مجلس کردند که این امر موجب اعتراض شیخ فضل الله نوری قرار گرفت که وی در ‌‌نهایت در این مسیر به شهادت رسید.



وی با بیان اینکه در نهضت ملی کردن نفت که آیت الله کاشانی و مصدق آن را دنبال می‌کردند نیز نتیجه مطلوبی در ‌‌نهایت به دست نیامد، افزود: رضا شاه از دل نهضت مشروطیت بیرون آمد که در جنایت روی چنگیز را کم کرد و در مشهد مسجد گوهرشاد را به توب بست و روزی هم با چکمه وارد حرم مطهر حضرت معصومه(س) شد.



امام خمینی(ره) در مبارزات خود شخص شاه و رژیم پهلوی را هدف گرفت



حجت الاسلام محمدی گلپایگانی گفت: در تمام نهضت‌هایی که قبل از انقلاب اسلامی صورت گرفت با ریشه‌ها مبارزه نشد و افراد مبارز، تنها شاخه‌ها را قطع می‌کردند اما تنها کسی که توانست نتیجه مطلوبی از مبارزات خود بگیرد و نظام فاسد را ریشه کن کند امام راحل بود چرا او ریشه را هدف قرار داده بود.



وی اضافه کرد: امام در مبارزات خود شخص شاه و رژیم پهلوی را مورد هدف قرار داد و در این مسیر از هیچ گونه فداکاری دریغ نکرد که پیروزی انقلاب اسلامی نیز نتیجه رهبری‌های داعیانه وی بود.



رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه در قبل از انقلاب حوزه مشکلات فراوانی را تحمل کرد، افزود: امام راحل در طول مبارزه خود هیچ گاه نا‌امید نشد و در مسیر نهضت خود محکم و استوار ایستاد و حتی فرزند خود را نیز تقدیم انقلاب کرد.



کارنامه درخشان روحانیت در جنگ برای نسل جوان تبیین شود



وی با بیان اینکه روحاینت در طول انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی شهدای زیادی را تقدیم کرده است، افزود: کارنامه درخشان روحانیت در این عرصه باید برای نسل‌های جوان بازگو شود.



حجت الاسلام محمدی گلپایگانی با بیان اینکه امام راحل در اواخر عمر خود منافقین را ریشه‌کن کرد که این امر کار بسیار بزرگی بود افزود: این امام راحل بود که توانست غده سرطانی منافقین را در کشور از بین ببرد.



وی ادامه داد: امام راحل اهل اغراق نبود و آنچه را که می‌گفت عین حقیقت بود و به آن ایمان داشت و مطمئن بود بنایی را که به جا گذاشته باقی می‌ماند.



به رهبری رسیدن آیت الله خامنه‌ای عنایات خاص حق تعالی بود



حجت الاسلام محمدی گلپایگانی تصریح کرد: از عنایات خاص حق تعالی این بود که سکان این انقلاب بعد از امام خمینی(ره) به شخصیتی همچون آیت الله خامنه‌ای سپرده شد.



وی با بیان اینکه بنده بیشتر ساعات کاری خود را در خدمت رهبر معظم انقلاب هستم، افزود: آنچه که بنده در رهبر معظم انقلاب مشاهده کردم، ایشان چیزی جز خدمت به اسلام، نظام اسلامی و مردم به خصوص محرومان هم و غم دیگری ندارند.



وی افزود: با شرایط جسمی که رهبر انقلاب دارند ما گاهی اوقات در کار کردن از ایشان جا می‌مانیم و نمی‌توانیم با ایشان همراهی کنیم.



نلسون ماندلا آیت الله خامنه‌ای را رهبر خود خطاب کرد



رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان خاطره دیدار نلسون ماندلا با مقام معظم رهبری عنوان کرد: وقتی که ماندلا به دیدار رهبری آمد دو زانو و با ادب روی زمین نشست و آیت الله خامنه‌ای را رهبر خود خطاب کرد.



وی با بیان اینکه امروز بیداری اسلامی در جهان حادثه کمی نیست، اظهار داشت: بیداری اسلامی امروز نه تنها در کشورهای اسلامی منطقه بلکه همه جای دنیا را فرا گرفته که این امر از برکات انقلاب اسلامی ایران است.



حجت الاسلام محمدی گلپایگانی در ادامه عنوان داشت: یکی از سران کشورهای استکباری مدتی قبل، شبانه به یکی از کشورهای اسلامی مسافرت کرد که در طی این سفر قرارداد ننگینی را با زمامدار آن کشور به امضا رساند که مایه ننگ و تاسف است.



وی اضافه کرد: زمامدار این کشور اسلامی وقتی خواست به اتاق امضای قرارداد برود محافظان رهبر کشور اسلامی میزبان سفر کرده بودند او را بازرسی بدنی کردند که این امر اوج ذلت یک کشور است.



رئیس دفتر مقام معظم رهبری افزود: امروز ما به برکت انقلاب اسلامی عزتمندیم که در مذاکرات اخیر،‌‌ همان کشور برای چند دقیقه گفتگو التماس می‌کند و ما جواب رد به او می‌دهیم.



وی تصریح کرد: ایران اسلامی و رهبری آن امروز در اوج عزت قرار دارد که در این راستا تا کنون هزینه‌های سنگینی پرداخت شده و در ادامه نیز باید بپردازیم.



حجت الاسلام محمدی گلپایگانی در خاتمه با تقدیر از مسئولان برگزاری این همایش اظهار داشت: خدمات روحانیت در سال های دفاع مقدس باید به نسل‌های آینده شناسانده شود تا آنها بدانند روحانیت با فداکاری، پای گفته‌های خود ایستاد.