۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۲

مجلس بعد از ظهر جلسه علنی برگزار می‌کند

منتخبان مجلس نهم با برگزاری جلسه بعد از ظهر مجلس به منظور پایان یافتن کار بررسی اعتبارنامه منتخبان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیش از آغاز رسمی جلسه روز چهارشنبه مجلس، علی لاریجانی پیشنهاد داد تا به منظور پایان یافتن بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس در روز چهارشنبه علاوه بر جلسه صبح بعد از ظهر نیز مجلس جلسه داشته باشد.

بر اساس این گزارش این پیشنهاد در جلسه غیر رسمی به رای استمزاجی نمایندگان گذاشته شد و آنها با این پیشنهاد موافقت کردند.

لاریجانی همچنین اعلام کرد: این پیشنهاد در جلسه علنی هم به رای مجلس گذاشته خواهد شد.

ساعت جلسه بعد از ظهر امروز مجلس 14:30 تا 17 است .

به گزارش مهر، جلسه صبح امروز ساعت 9:20 آغاز شد و علت تاخیر آن بررسی اعتبارنامه های منتخبان ملت در جلسه صبح امروز شعب 15 گانه بود که گزارش تعدادی از این شعب امروز در صحن علنی ارائه می شود تا به تصویب نمایندگان برسد.

