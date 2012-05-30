عنان خواستار پایان خشونتها شد/ 142 نفر خود را تسلیم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، "کوفی عنان" نماینده سازمان ملل در سوریه پس از گفتگو با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه گفت: در دیدار با اسد نگرانی جامعه جهانی از خشونتهای این کشور به ویژه در منطقه الحوله در حومه حمص را به اطلاع وی رساندیم.

وی افزود: شورای امنیت بر ضرورت تحقیق درحادثه الحوله و مجازات مسببین آن تاکید کرده است و ملاحظه کردیم که سوریه کمیته ای برای تحقیق در این باره تشکیل داده که مطلوب است.

عنان بیان کرد: من از مخالفان خواسته ام که به خشونتها پایان دهند و از همه کشورهای صاحب نفوذ می خواهم که به همه طرفهای بحران برای توقف خشونتها فشار وارد کنند.

نماینده سازمان ملل در سوریه ضمن تاکید بر ضرورت آزادی همه بازداشت شدگان آن را بخشی از طرح شش ماده ای خود دانست.

عنان عنوان کرد: با بشار اسد درباره ارسال کمک های انسانی به سراسر سوریه و اجازه ورود سازمانهای بین المللی موافقت کردیم.

از سوی دیگر کابینه سوریه در نشست خود به ریاست عادل سفر جنایت وحشیانه منطقه الحوله در حومه حمص را محکوم و اعلام کرد: این اقدام گروههای مسلح از عزم مردم و مقابله آنها با تروریسم نخواهد کاست.

کابینه سوریه بیان کرد: این جنایت وحشیانه و غیر انسانی در راستای دامن زدن به تروریسم و طرحهای خارجی با هدف از پای درآوردن سوریه ، ضربه زدن به وحدت ملی آن و شکست طرح کوفی عنان است.

کابینه سوریه تاکید دارد: اقدامات لازم و بازدارنده برای مقابله با گروههای تروریستی باید به عمل آید تا این حوادث تکرار نشود و جان و مال مردم حفظ شود.

از سوی دیگر 142 نفر از کسانی که در بحران سوریه دخالت داشته اند اما دست به خونریزی نزده اند خود را تحویل نیروهای امنیتی سوریه کردند که در این میان 101 نفر در حمص و 41 نفر در حماه هستند آنها تعهد داده اند که دیگر دست به حملات تروریستی نزنند.