به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه همواره برای حراست از بناهای تاریخی باید ماموران و حافظان مخصوص سازمان میراث فرهنگی در میدان باشند که البته از تخصص زیادی هم برخوردار هستند اما این بار مشاهده می‌شود که یک راننده (مسافرکش شخصی) که در مقابل بنای تاریخی "منارجنبان" امرار معاش می‌کند این رسالت را بر عهده دارد.

وقتی عکاس خبری خبرگزاری مهر برای تهیه یک مستند تصویری به این بنای تاریخی مراجعه کرد تا بتواند این بنای زیبا را به روایت تصویر به مردم ایران و جهان معرفی کند، از جانب متولیان امر در این بنا برخی سخت‌گیری‌ها به عمل آمد.

هر چند که این دقت و حساسیت میراث فرهنگی برای حراست از بناهای تاریخی امری بسیار در خور است تا بتوان از بناهای تاریخی که دارای ثبت ملی است بیش از پیش حراست کرد اما این موضوع می‌طلبد تا این حراست در ابعاد بیشتری تعمیم یابد.

"پرویز" راننده تاکسی که گویی دوران کودکی خود را نیز در نزدیکی منارجنبان بزرگ شده گفته می‌شود در تکان دادن این مناره‌ها تبحر دارد ولی از کارمندان میراث نیست.

جالب اینجاست که حافظان منارجنبان حضور هر شخصی بر بالای مناره ها را منوط به داشتن مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی می دانند که به حق حرف به جایی است اما وقتی پرویز راننده مقابل منارجنبان کلید ورود به بنا را می خواهد نه تنها مخالفتی با او نمی شود بلکه او می تواند همراه خود گردشگران را نیز به بالای منارجنبان ببرد.

یکی از گردشگران حاضر در منارجنبان که گویی در شناخت بناهای تاریخی نیز تبحر داشت به خبرنگار مهر گفت: واقعا این موضوع جای تعجب دارد که چگونه این شخص به خود اجازه می‌دهد با در دست داشتن کلید داخل مناره‌ها شود و ضمن تکان دادن مناره "منارجنبان" شخص دیگری را نیز با خود همراه کند.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی باید دقت بیشتری در این خصوص داشته باشد تا در نهایت شاهد ماندگاری بناهای تاریخی باشیم و نباید این گونه باشد که هر شخصی که از گرد راه می‌رسد بتواند این مناره را تکان دهد زیرا یک اهمال کوچک می‌تواند در نهایت سبب شود تا این مناره باقی مانده نیز همانند مناره کناری خود که سالهاست به نشانه اعتراض به بی توجهی‌ها بیخ‌کوب شده از حرکت بازماند.

................

گزارش: محمد قاسمی

عکس: عباس پوستین دوز