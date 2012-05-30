  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

رمضانی در گفتگو با مهر:

کاروان زیارتی طرقبه شاندیز به مرقد امام(ره) اعزام می شود

طرقبه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز از اعزام کاروان زیارتی از اقشار مختلف مردم به مرقد امام (ره) توسط 15 دستگاه اتوبوس خبر داد.

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام سالروز رحلت حضرت امام راحل بیش از 600 نفر از اقشار مختلف مردم شهرستان طرقبه شاندیز به زیارت حرم امام راحل از شهرستان طرقبه شاندیز مشرف می‌شوند و در مراسم ویژه روز 14 خرداد شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سفر زائرین به مدت 4 روز خواهد بود، بیان کرد: پیش بینی مراسم درشهرستان برای شامگاه 13 خرداد ماه جاری جهت سوگواری ارتحال بنیانگذاری انقلاب اسلامی در امام زادگان سید یاسر و سید ناصر (ع) طرقبه و مصلی نماز جمعه شاندیز انجام شده است.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز گفت: حضرت امام (ره) با انقلاب عظیم و نهضت فرهنگی که در کشور ایجاد کرد، روحیه خودباوری و خداباوری را در مردم نهادینه کرد و اگر اگر امروز کشور ما در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و علمی حرفی برای گفتن دارد به برکت اعتماد به نفسی است که توسط حضرت امام (ره) در جامعه شکل گرفت.

فرماندار طرقبه شاندیز افزود: تبیین اندیشه و سیره حضرت امام(ره) و تلاش در جهت شناسایی ایشان به نسل آینده باید در دستورکار همه علاقمندان به ایشان و نظام اسلامی قرار گیرد.

رمضانی تصریح کرد: سیاه‌پوش کردن فضای اداره‌ها، اعزام کاروان‌های زیارتی به حرم مطهر، برگزاری مراسم ویژه در سالروز ارتحال امام و حماسه 15خرداد در شهرستان، برپایی نشست‌های سیاسی در مورد آشنایی با تفکرات حضرت امام، دیدار با خانواده معظم شهدا، ارسال پیامک‌های ویژه و پخش تراکت و بروشور از جمله برنامه‌های این روز است.

