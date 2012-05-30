کاروان زیارتی طرقبه شاندیز به مرقد امام(ره) اعزام می شود

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام سالروز رحلت حضرت امام راحل بیش از 600 نفر از اقشار مختلف مردم شهرستان طرقبه شاندیز به زیارت حرم امام راحل از شهرستان طرقبه شاندیز مشرف می‌شوند و در مراسم ویژه روز 14 خرداد شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سفر زائرین به مدت 4 روز خواهد بود، بیان کرد: پیش بینی مراسم درشهرستان برای شامگاه 13 خرداد ماه جاری جهت سوگواری ارتحال بنیانگذاری انقلاب اسلامی در امام زادگان سید یاسر و سید ناصر (ع) طرقبه و مصلی نماز جمعه شاندیز انجام شده است.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز گفت: حضرت امام (ره) با انقلاب عظیم و نهضت فرهنگی که در کشور ایجاد کرد، روحیه خودباوری و خداباوری را در مردم نهادینه کرد و اگر اگر امروز کشور ما در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و علمی حرفی برای گفتن دارد به برکت اعتماد به نفسی است که توسط حضرت امام (ره) در جامعه شکل گرفت.

فرماندار طرقبه شاندیز افزود: تبیین اندیشه و سیره حضرت امام(ره) و تلاش در جهت شناسایی ایشان به نسل آینده باید در دستورکار همه علاقمندان به ایشان و نظام اسلامی قرار گیرد.

رمضانی تصریح کرد: سیاه‌پوش کردن فضای اداره‌ها، اعزام کاروان‌های زیارتی به حرم مطهر، برگزاری مراسم ویژه در سالروز ارتحال امام و حماسه 15خرداد در شهرستان، برپایی نشست‌های سیاسی در مورد آشنایی با تفکرات حضرت امام، دیدار با خانواده معظم شهدا، ارسال پیامک‌های ویژه و پخش تراکت و بروشور از جمله برنامه‌های این روز است.