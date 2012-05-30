یک شرکت سوئیسی کالاهای تولید در اراضی اشغالی را برچسب می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی زبان باسلر سایتونگ، فروشگاه زنجیره ای میگروس سوئیس که بزرگترین فروشگاه در نوع خود در سراسر این کشور است، تصمیم گرفته در آینده کالاهایی که توسط اسرائیلی ها در سرزمین های اشغالی فلسطین تولید می شوند و به سوئیس صادر می گردند را روی بسته بندی های آن محل تولید آنها را درج نماید.

مسئولین این فروشگاه می گویند: امروز بر روی برچسب های اینگونه کالاها فقط نام اسرائیل وجود دارد. حقیقتا امروز کالاهائی به نام تولید اسرائیل وارد سوئیس می شوند که در اصل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط مهاجرین یهودی تولید می شوند. این درحالی است که سازمان ملل متحد و شورای فدرال سوئیس شهرک های اسرائیلی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطین که این کالا از سوی ساکنان آنها تولید می شود را غیر قانونی و مغایر با حقوق بین الملل می دانند.

سخنگوی این فروشگاه می گوید: تا کنون مشتریان فروشگاههای میگروس در سوئیس نمی توانستند متوجه شوند که کالاهائی که از اسرائیل می آیند واقعا درخاک اسرائیل و یا در سرزمینهای اشغالی فلسطینی تولید شده اند اما این فروشگاه در اواسط سال 2013 می خواهد این موضوع را به اجرا درآورد.



سخنگوی این فروشگاه افزود: ما این کار را انجام می دهیم و آنوفت مشتریان هستند که باید انتخاب کنند که می خواهند چنین کالائی را خریداری کنند یا خیر.



فروشگاه زنجیری ای "کوپ" که دومین فروشگاه در این نوع در سوئیس است اعلام کرده که قبل از میگروس اقدام به این کار کرده و امروز روی برچسب کالاهای وارداتی از اسرائیل، محل تولید آن را درج می کند.