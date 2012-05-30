طلاب از لحظات عمر خود به درستی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن رحیمیان شامگاه سه شنبه در همایش ملی تجلیل از نخبگان و ممتازان شاهد و ایثارگر حوزههای علمیه که در سالن همایشهای نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها در قم برگزار شد، با تسلیت سالگرد رحلت بناینگذار انقلاب اسلامی و همچنین تهنیت آغاز رهبری آیت الله خامنهای افزود: امام خمینی(ره) در سن 21 سالگی وارد حوزه علمیه شد که همزمان با تحصیل علم در همان دهه اول حضور خود در حوزه اهتمام ویژهای به تهذیب نفس داشت و مراتب معنوی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت.
وی با بیان اینکه امام راحل 86 سال عمر کرد اما به اندازه 200 سال یک انسان معمولی از فرصتهای عمر خود بهره برد افزود: امام در طول زندگی خود لحظهای از عمر شریفش را بیهوده تلف نکرد.
امام خمینی(ره) عمر خود را در راه احیاء مکتب اسلام صرف کرد
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه امام خمینی(ره) فردی الهی بود که عمر خود را در راه احیای مکتب اسلام صرف کرد، افزود: امام خمینی (ره) حتی در زمانی که در حال ورزش کردن بودند یا در زمانی که به اخبار رادیو گوش میداد در همان حال از ذکر گفتن غفلت نمیکرد و مدام تسبیح میگفت.
وی با بیان اینکه اگر جوانان شاهد و ایثارگر از لحظههای عمر خود به درستی استفاده کنند میتوانند نیروهای کارآمدی برای دفاع از اسلام و انقلاب شوند، افزود: به برکت خون پاک شهدا باید تعداد طلاب و روحانیون خانواده شاهد و ایثارگر افزایش پیدا کند تا لشگر و سپاهی بزرگ از قشری که پیمان خون با انقلاب بسته است تشکیل شود.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه تعداد شهدای روحانیت 6 برابر میانگین سایر اقشار جامعه است افزود: بسیاری از شهدای روحانی با لباس شخصی به جبههها میرفتند که به همین دلیل جزو شهدای روحانیت به حساب نیامدند.
وی عنوان داشت: در طول سالهای دفاع مقدس از هر هزار نفر چهار نفر از مردم ایران به شهادت رسیدند اما این آمار در قشر روحانی تقریبا به 12 برابر این تعداد میرسد.
