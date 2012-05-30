اکسپو فرصتی تاریخی برای ایران و ایتالیا است

به گزارش خبرنگار مهر، آلبرتو برادانینی در همایش ملی اکسپو 2015 میلان با اشاره به اشتراکات فرهنگی مردم ایران و ایتالیا گفت: با وجود فاصله جغرافیایی میان این دو کشور، اما مردم ایران و ایتالیا دارای فرغنگ غنی و تفاهم مشترک هستند که باید از این مزیت به خوبی استفاده کرد.

سفیر ایتالیا در ایران افزود: شعار انتخاب شده برای اکسپو 2015 میلان "تغذیه زمین، انرژی برای زندگی" است که در آن به نظر می‌‍رسد موضوع مهمی نهفته است چراکه در سال 2015 تغذیه محور نخست و اصلی موضوعات جهانی است و این نمایشگاه برآن است تا به موضوع تغذیه به صورت جدی بپردازد.

وی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد که 900 میلیون نفر گرسنه در جهان زندگی می‌کنند که باید برای حل معضل فکری کرد، این درحالی است که فائق آمدن به معضل بزرگی همچون گرسنگی در جهان نیازمند همت بالا از سوی همه کشورها است و باید برای آن راه‌حلی پیدا کرد.

همچنین در ادامه، کاظم اکبرپور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به شعار محوری اکسپو 2015 میلان گفت: پیام این رویداد جهانی آن است که هر فردی در روی کره زمین باید به غذای سالم و کافی دسترسی داشته باشد. این در حالی است که کاهش جمعیت گرسنگان و نرخ مرگ و میر در دنیا و همچنین ادغام اصول توسعه و یافتن شرکای بین المللی را از اهداف اکسپوها و به ویژه اکسپو 2015 میلان به شمار می‌رود.

وی افزود: با تجربه ای که در اکسپو چین برای ایران به دست آمد، زودتر از سایر کشورها کار خود را برای اکسپو میلان 2015 به ثمر رسانده و هم اکنون ثبت نام انجام شده و زمین در حال تحویل است.

به گفته اکبرپور، 2500 متر زمین در اختیار ایران قرار خواهد گرفت که بر این اساس کار ساخت سالن ایران در اکسپوی میلان در چند طبقه صورت خواهد گرفت و قصد داریم جاذیه‌ها و توانمندی‌های خود را به نمایش بگذاریم.