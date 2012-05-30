  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۷

حسینی به مهر مطرح کرد:

تکلیف بودجه یک میلیارد دلاری برای مهار ریزگردها نامشخص است

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود تصویب بودجه یک میلیارد دلاری در مجلس برای مهار ریزگردها، تکلیف این بودجه در دولت هنوز نامشخص است.

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مسئله آلودگی هوا و ریزگردها در کشور در حال همه گیر شدن است، افزود:‌ ریزگردها و گرد و غبار به سراسر کشور سرایت کرده و باعث آلودگی هوای کشور شده و در مناطق مختلف تنها از بعد شدت و ضعف متفاوت است.

وی با تاکید بر اینکه ریزگردها حتی به مناطق مرکزی کشور از جمله تهران نیز رسیده، یادآور شد:‌ متاسفانه مسئولان مربوطه نسبت به وجود ریزگردها توجه کافی را ندارند و این مسئله به معضل و مشکل همیشگی مردم مناطق مرکزی و خصوصا جنوبی کشور از جمله خوزستان تبدیل شده است.

حسینی با بیان اینکه دیدن آسمان آبی به رویای مردم جنوبی کشورمان تبدیل شده، افزود:‌ مردم استان خوزستان منتظر هستند تا شاید یک بار دیگر آسمان آبی را ببینند.

وی ادامه داد:‌ سال گذشته یک میلیارد دلار بودجه برای کنترل و مهار ریزگردها در اختیار دولت قرار داده شد و امروز ازکمیته ویژه ای که رئیس جمهور برای کنترل این آلودگی تعیین کرده بود می خواهیم که درباره چگونگی هزینه کرد یک میلیارد دلار گزارش دهد که چگونه  و در چه راهی این رقم را خرج کرده است.

منتخب مردم اهواز در مجلس نهم با اشاره به تذکر مجلس هشتم درباره این موضوع گفت:‌ با وجود تذکر مجلس نسبت به اعلام گزارش دولت درباره چگونگی هزینه کرد یک میلیارد دلار، دولت همچنان نسبت به اعلام گزارش بی توجه بوده است و هیچ گزارش کاری به مجلس تقدیم نکرده است.

وی یادآور شد:‌ موضوع ریزگردها مسئله بسیار مهم و جدی است که باید نسبت به آن توجه بیشتری صورت گیرد زیرا سیستم اقتصادی و معیشتی برخی مناطق و استانهای کشوررا مختل کرده است.

حسینی ادامه داد:‌ انتظار ما از دولت و شخص رئیس جمهور این است که در سال پایانی مسئولیت خود، موضوع ریزگردها و کنترل آنها را پیگیری کند.
