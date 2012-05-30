تکلیف بودجه یک میلیارد دلاری برای مهار ریزگردها نامشخص است

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مسئله آلودگی هوا و ریزگردها در کشور در حال همه گیر شدن است، افزود:‌ ریزگردها و گرد و غبار به سراسر کشور سرایت کرده و باعث آلودگی هوای کشور شده و در مناطق مختلف تنها از بعد شدت و ضعف متفاوت است.

وی با تاکید بر اینکه ریزگردها حتی به مناطق مرکزی کشور از جمله تهران نیز رسیده، یادآور شد:‌ متاسفانه مسئولان مربوطه نسبت به وجود ریزگردها توجه کافی را ندارند و این مسئله به معضل و مشکل همیشگی مردم مناطق مرکزی و خصوصا جنوبی کشور از جمله خوزستان تبدیل شده است.



حسینی با بیان اینکه دیدن آسمان آبی به رویای مردم جنوبی کشورمان تبدیل شده، افزود:‌ مردم استان خوزستان منتظر هستند تا شاید یک بار دیگر آسمان آبی را ببینند.



وی ادامه داد:‌ سال گذشته یک میلیارد دلار بودجه برای کنترل و مهار ریزگردها در اختیار دولت قرار داده شد و امروز ازکمیته ویژه ای که رئیس جمهور برای کنترل این آلودگی تعیین کرده بود می خواهیم که درباره چگونگی هزینه کرد یک میلیارد دلار گزارش دهد که چگونه و در چه راهی این رقم را خرج کرده است.



منتخب مردم اهواز در مجلس نهم با اشاره به تذکر مجلس هشتم درباره این موضوع گفت:‌ با وجود تذکر مجلس نسبت به اعلام گزارش دولت درباره چگونگی هزینه کرد یک میلیارد دلار، دولت همچنان نسبت به اعلام گزارش بی توجه بوده است و هیچ گزارش کاری به مجلس تقدیم نکرده است.



وی یادآور شد:‌ موضوع ریزگردها مسئله بسیار مهم و جدی است که باید نسبت به آن توجه بیشتری صورت گیرد زیرا سیستم اقتصادی و معیشتی برخی مناطق و استانهای کشوررا مختل کرده است.



حسینی ادامه داد:‌ انتظار ما از دولت و شخص رئیس جمهور این است که در سال پایانی مسئولیت خود، موضوع ریزگردها و کنترل آنها را پیگیری کند.