مدیر گروه اجتماعی و مستند شبکه قرآن و معارف سیما منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه اجتماعی و مستند شبکه قرآن و معارف سیما یکی از گروه‌های جدیدی است که می‌تواند خلاء برنامه‌های اجتماعی و مستند را پر کند.

در حکم انتصاب، جعفری آمده است: "با توجه به اهمیت و حساسیت این گروه انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق، همکاری و تعامل مناسب با نهادها و سازمان‌های مرتبط، بهره‌گیری شایسته از برنامه‌سازان توانمند و متعهد، شاهد تولید برنامه‌های اثر گذار و فاخر باشیم."

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا جعفری از برنامه سازان صداوسیما و دارای فوق لیسانس تهیه‌کنندگی از دانشکده صداوسیما بوده و پیش از این به عنوان معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، در دانشگاه‌های علوم پزشکی و هنر اصفهان فعالیت داشته است.