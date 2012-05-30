حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 15 خرداد سال 42 یکی از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی است و زنده نگاه داشتن آن می تواند در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه شهرستان نقش بسزایی را ایفا و باعث ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه شود.

وی بیان کرد: پرداختن به ۱۵ خرداد در واقع پرداختن به یک هویت و یک ارزش است، قومیت گرایی نیست؛ اینکه کجا زودتر حرکت کرده و کجا دیرتر مطرح نیست.

15 خرداد ریشه 22 بهمن است

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: اگر معتقدیم که ریشه بیداری اسلامی ۲۲ بهمن است، پس باید بدانیم ریشه ۲۲ بهمن هم ۱۵ خرداد است، ۱۵ خرداد ارزش ملی دارد.

وی یادآور شد: گرامیداشت قیام خونین 15 خرداد مردم ورامین، گرامیداشت عظمت و بزرگی مردان و زنانی است که با دست خالی در دفاع از مرجعیت و رهبر خود بپا خاستند و جان خود را در راه اعتقاد خود تقدیم اسلام کردند.

این مسئول افزود: در 15 خرداد 42 بار امانت و مسئولیت بر دوش آن عده ای بود که قیام کردند و به سوی قتلگاه رژیم منحوس پهلوی رفتند و امروز بار امانت و مسئولیت بر دوش وارثان این قیام است.

وی عنوان کرد: مردم این منطقه ولایتمدار ثابت کرده اند که همیشه تا پای جان بر عهد و پیمان خود با آرمانهای ولایت و شهادت در راستای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ایستاده اند.

اعلام مسیرهای راهپیمایی در ورامین و پیشوا

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اعلام مسیرهای راهپیمایی 15 خرداد در شهرستانهای ورامین و پیشوا افزود: راهپیمایی ورامین ساعت 10 صبح از مقابل مسجد جامع ورامین آغاز و راهپیمایان بعد از عبور از خیابانهای مسجد جامع و 15 خرداد، در برابر گلزار شهدای سیدفتح الله تجمع خواهند کرد.

وی گفت: سخنران این مراسم، سیدمحمدحسن ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی است.

محمودی ادامه داد: راهپیمایی 15 خرداد شهرستان پیشوا نیز ساعت 10 صبح از میدان امام(ره) آغاز شده و راهپیمایان پس از عبور از خیابان امام در صحن مطهر امامزاده جعفر(ع) تجمع خواهند کرد که سخنران ویژه راهپیمایی مردم شهرستان پیشوا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

قیام 15 خرداد سند افتخار مردم ورامین و پیشواست

وی بیان داشت: قیام خونین 15 خرداد سال 42 سند افتخار مردم ورامین و پیشواست و باید این روز به درستی گرامی داشته شود.

محمودی از آحاد مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه این شهرستانها خواست تا همچون گذشته در راهپیمایی 15 خرداد شرکت کرده و با آرمانهای شهیدان و امام شهیدان تجدید میثاق کنند.