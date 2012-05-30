  1. بین الملل
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

راشد الغنوشی:

رفتار غرب با ملتهای عربی اشتباه است/ تعاملات باید اصلاح شود

رئیس حزب اسلامی النهضه تونس ضمن تاکید بر سیاست اشتباه غرب در قبال مردم کشورهای عربی خواستار اصلاح آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "راشد الغنوشی" گفت: مردم کشورهای عربی مایل نیستند که تعاملات آنها با غرب همانند شرایط قبل از بهارعربی(بیداری اسلامی) باشد.

وی افزود: سیاستهای غرب در قبال جهان عرب اشتباه بوده است زیرا فقط به منافع آنها توجه داشته است در حالی که باید اصل منافع  مشترک و احترام به حاکمیت و استقلال مورد توجه قرار گیرد.

الغنوشی خاطرنشان کرد: بهار عربی سرآغازی برای اصلاح روابط میان مردم کشورهای عربی و غرب پس از حمایت آنها از رژیم های استبدادی است.

وی گفت: انقلابهای عربی با هدف ایجاد اصلاحات داخلی انجام شده است نه با هدف صادر کردن آن، بنابرین این انقلابها تهدیدی برای امنیت جهانی نیست.

رهبر حزب اسلامی النهضه تونس اظهار داشت: حکومت فردی و دیکتاتوری مردود است و باید در حکومت داری مردم مورد توجه قرار گیرند.

