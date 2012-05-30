6 منتخب ملت در مجلس مراسم تحلیف به جای آوردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه از 7 تن از منتخبان که مراسم تحلیف خود را به جای نیاورده بودند دعوت شد که با قرار گرفتن پشت تریبون بر اساس ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس سوگند یاد کنند.

بر اساس این گزارش رحیم زارع نماینده آباده، احمد شوهانی نماینده ایلام، محمد باقر شریعتی نماینده بهبهان، محمد اسماعیل سعیدی، رضا رحمانی، میرهادی قره سید نمایندگان تبریز مراسم تحلیف را به جا آوردند.

روح الله حسینیان نماینده تهران از کسانی بود که نامش برای مراسم تحلیف قرائت شد اما به دلیل آنکه غایب بود مراسم تحلیف را به جای نیاورد و هیئت رئیسه اعلام کرد که وی در سفر است.



به گزارش مهر متن سوگند منتخبان ملت بر اساس ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس به این شرح است: " بسم الله الرحمن الرحیم، من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در این مهم وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."

