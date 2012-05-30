  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۸

مغینمی خبرداد:

صید ماهی حلوا سفید در آبهای خوزستان ممنوع شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات استان خوزستان گفت: به منظور حفظ ذخایر آبزیان در استان، صید ماهی حلوا سفید از امروز چهارشنبه در آبهای خوزستان ممنوع شد.

عبدالرحیم مغینمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماهی حلوا سفید با نام انگلیسی silver pomfret و که در زبان محلی زبیدی نامیده می شود، دارای ارزش غذایی بالایی است که در سراسر جهان مشتریان فراوانی دارد.

وی افزود: این ماهی همچنین دارای پراکندگی وسیعی در مناطق مختلف جهان از دریای شرق چین در آسیای جنوب شرقی و اقیانوس هند تا خلیج فارس دارد. در سالهای اخیر به علت بهره برداری بیش از حد ذخایر اینگونه در آبهای طبیعی، کاهش شدیدی در ذخایر آن در خلیج فارس و سایر مناطق جهان ایجاد شده است.

مغینمی عنوان کرد: به رغم کاهش ایجاد شده در ذخایر طبیعی این گونه و افزایش قیمت آن تحقیقات اندکی بر روی توسعه تکنولوژی و پرورش این گونه در سالهای اخیر انجام شده است.

مدیرکل شیلات استان خوزستان تصریح کرد: بر همین اساس به منظور جلوگیری از وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به ذخایر آبزیان خلیج فارس و تضمین بهره برداری پایدار از دریا و تداوم اشتغال در حرفه صیادی، صید ماهی حلوا سفید در تمام آبهای استانهای خوزستان و بوشهر از 10 خردادماه به مدت 45 روز ممنوع می شود.
 
وی افزود: این ممنوعیت بر اساس نتایج تحقیقات کارشناسان پروهشکده آبزی پروری جنوب کشور و تصمیم کمیته مدیریت صید اعلام شده است. از تاریخ یاد شده مالکین شناورهای صیادی موظف هستند نسبت به تخلیه ادوات صید اقدام کنند.
