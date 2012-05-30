به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس موقت مجلس نهم ضمن تسلیت سوگواری رحلت امام خمینی (ره) به تبیین ابعاد فکری شخصیت امام خمینی پرداخت.

لاریجانی با اشاره به حوادث اخیر سوریه گفت: سبعیت جدیدی در یک روز اخیر در بیانات مقامات آمریکایی نسبت به سوریه بوجود آمده است.

وی تاکید کرد به نظر می رسد آمریکا و غرب به دنبال زمینه سازی بحران جدید هستند. یکی از مقامات نظامی آمریکا گفته است ممکن است ما مثل دخالت در لیبی در سوریه هم عملیات نظامی کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: احتمالا مقامات نظام آمریکا دچار سوء تفاهم نسبت به خود و مسائل منطقه شده اند. سوریه به هیچ وجه مختصات لیبی را ندارد.

وی ادامه داد: بنغازی سازی در سوریه به داخل فلسطین کشیده می شود و خاکستر این جنگ افروزی قطعا رژیم صهیونیستی را می پوشاند. متوجه این بازی خطرناک باشید.

لاریجانی تاکید کرد: آیا برای اشغال نظامی بحرین لازم نیست اقدامی انجام دهید؟ سؤال این است چرا اجازه نمی دهند سیر اصلاحات سیاسی در سوریه جلو برود، برخی از مرتجعین منطقه افتخار می کنند که پول و سلاح برای جنگ داخلی در سوریه ارسال می کنند.

رئیس موقت مجلس نهم افزود: به نظر می رسد رئیس جمهور دموکرات آمریکا دچار همان اشتباه محاسباتی کارتر شده است که عجولانه به تاریخچه سیاسی خود مهر باطل زد.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از اصلاحات دموکراتیک در سوریه که بتواند حقوق ملت را تامین کند حمایت می کند و رفتارهای تروریستی و دخالت های فرصت طلبانه برخی کشورها در سوریه و همچنین پیام های جنگ طلبانه و غیر عقلانی آمریکا را محکوم کرده و هشدار می دهد که شروع این ماجراجویی ممکن است سهل جلوه کند اما پایان آن قطعا سخت خواهد بود.