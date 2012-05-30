به گزارش خبرنگار مهر، علی مسلمان شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) استان سمنان در سالن جلسات صدا و سیمای مرکز سمنان بیداری اسلامی را مدیون اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) دانست و اظهار داشت: نسل امروز باید بدانند که چه زحماتی برای تثبیت این نظام صورت گرفته است.

وی افزود: تلاش داریم برای شناساندن عمیق تر شخصیت حضرت امام(ره) در صدا و سیما علاوه بر پوشش خبری و تولیدی مراسم های ارتحال، در خصوص ابعاد مختلف زندگی، دیدگاه ها و شخصیت جهانی ایشان در طول سال برنامه هایی تهیه، تولید و پخش کنیم.

مسلمان تاکید کرد: برنامه سازان حتما از شخصیت های موثر و مطلع از شخصیت والای امام خمینی(ره) استفاده کنند.

سید قاسم سیدآقایی معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیما مرکز سمنان اظهار داشت: گفتگوی ویژه خبری در روز سیزدهم خرداد با موضوع بررسی دیدگاه های اقتصادی حضرت امام خمینی(ره) و پرداختن به آغاز رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) از دیگر برنامه های این معاونت خواهد بود.

معاون سیمای مرکز سمنان پخش یادواره شهداء، کلیپ و مجموعه برنامه کلام امام(ره) را از برنامه های این معاونت در ایام سوگواری ارتحال امام خمینی(ره) ذکر کرد و گفت: برنامه های کودک و نوجوان، میان برنامه ها و سایر برنامه های تلویزیونی در این ایام به ابعاد مختلف زندگی حضرت امام خمینی(ره) و کلام ایشان خواهند پرداخت.

احمد نیک کار تصریح کرد: در این ایام نسبت به پوشش مراسم ها، اعزام اکیپ تولیدی به مرقد امام خمینی(ره)، اعزام گزارشگر به ایستگاه های صلواتی کاروان های اعزامی، پرداختن به ولایت و امامت حضرت علی(ع) و ارتباط آن با ولایت فقیه و پخش مستند "روح الله" و "راهی" اقدام خواهد شد.

علیرضا گوهری مدیر تولید صدای مرکز سمنان برنامه های این ایام را در رادیو کاملا ویژه عنوان کرد و اظهار داشت: در روزهای سیزدهم و چهاردهم خرداد برنامه های خاصی را به طور زنده با موضوعات مختلف پیرامون ویژگی های حضرت امام(ره)، وقایع 15 خرداد، پرداختن دیدگاه های حضرت امام(ره) و پخش گزارش های زنده از حرم را در برنامه های رادیویی خواهیم داشت.