محفل انس با شهدا در خمین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با شهدای گمنام شامگاه سه شنبه پس ازاستقبال گرم مردم و مسئولین شهید پرور شهرستان خمین از کاروان "فرزندان روح الله در آغوش روح الله " و در کنار پیکر پاک 96 شهید تازه تفحص شده از مناطق عملیاتی فاو و مجنون در مقابل بیت امام خمینی(ره) در خمین برگزار شد.

عضو موسسه روایت سیره شهدا استان قم در این مراسم گفت: شهدا با ایثار جان خود در راه دفاع از اسلام و مرزو بوم خویش دل خدا، پیامبراکرم(ص)، امیرالمومنین(ع) و حضرت فاطمه(س) و ائمه معصومین را شاد کردند.

حجت الاسلام جواد شفیعیان افزود: شهدا با مجاهدت در صحنه های حق علیه باطل، دفاع از میهن اسلامی و تبعیت از رهبر خویش امام خمینی(ره) ، زمینه ماندگاری یاد و خاطره افتخارات این حماسه آفرینان هشت سال جنگ تحمیلی شد.

وی با بیان اینکه شهدا انسان هایی هستند که از تمام تعلقات مادی و دنیوی گذاشتند و حماسه های جاوادنه خلق کردند افزود: گوهر وجود شهدا در قرن 21 از ارزش و منزلتی ویژه ای برخوردار است.

اقامه نماز جماعت در کنار96 کبوتر خونین بال هشت سال دفاع مقدس، قرائت دعای توسل و زیارت عاشورا از دیگر برنامه های محفل انس با شهدا در زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی بود.