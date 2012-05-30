  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

در میزبانی از 96 شهید گمنام/

محفل انس با شهدا در خمین برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: مراسم محفل انس با شهدای گمنام در جوار پیکر مطهر ۹۶شهید سرافراز در فضایی آکنده از معنویت در مقابل بیت امام خمینی(ره) در خمین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با شهدای گمنام شامگاه سه شنبه پس ازاستقبال گرم مردم و مسئولین شهید پرور شهرستان خمین از کاروان "فرزندان روح الله در آغوش روح الله " و در کنار پیکر پاک 96 شهید تازه تفحص شده از مناطق عملیاتی فاو و مجنون در مقابل بیت امام خمینی(ره) در خمین برگزار شد.

عضو موسسه روایت سیره شهدا استان قم در این مراسم گفت: شهدا با ایثار جان خود در راه دفاع از اسلام و مرزو بوم خویش دل خدا، پیامبراکرم(ص)، امیرالمومنین(ع) و حضرت فاطمه(س) و ائمه معصومین را شاد کردند.
 
حجت الاسلام جواد شفیعیان افزود: شهدا با مجاهدت در صحنه های حق علیه باطل، دفاع از میهن اسلامی و تبعیت از رهبر خویش امام خمینی(ره) ، زمینه ماندگاری یاد و خاطره افتخارات این حماسه آفرینان هشت سال جنگ تحمیلی شد.
 
وی با بیان اینکه شهدا انسان هایی هستند که از تمام تعلقات مادی و دنیوی گذاشتند و حماسه های جاوادنه خلق کردند افزود: گوهر وجود شهدا در قرن 21 از ارزش و منزلتی ویژه ای برخوردار است.
 
اقامه نماز جماعت در کنار96 کبوتر خونین بال  هشت سال دفاع مقدس، قرائت دعای توسل و زیارت عاشورا از دیگر برنامه های محفل انس با شهدا در زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی بود.
