محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیم فجر برای فصل آینده تصریح کرد: هنوز چیزی مشخص نیست. ما دیگر کار را به اداره کل تربیت بدنی فارس و سپاه سپرده‌ایم و هر کسی دلش خواست می تواند تیم‌داری کند.

وی با تاکید بر اینکه تیم فجر در حال از دست دادن زمان برای فصل آینده است، تاکید کرد: سردار غیب پرور فرمانده سپاه فجر استان صحبت‌هایش را انجام داده است و کمانه مدیر کل تربیت بدنی فارس در جریان کامل ماجرا قرار دارد. مشخص شدن وضعیت تیم فجر دیگر به این منوط است که قسمتی از هزینه های تیم در بودجه های دولتی تعریف شود. اگر استاندار این مسئله را بپذیرد و آنرا امضا کند مشکلات ما تا اندازه ای برطرف می شود.

وی افزود: ما در استان فارس غریب هستیم. جعفری مدیرعامل باشگاه و سایر عوامل باشگاه برای اداره تیم مسئله ای ندارند. گر استانداری از تیم حمایت کند می‌توانیم کار را با حداقل 5 میلیارد تومان شروع کنیم.

عاری در پایان گفت: سپاه چند سال تیمداری کرده است و الان تاکید دارد که تا حمایت استان نباشد نمی‌تواند این کار را ادامه بدهد. در هر صورت امیدوارم با همت مسئولان استان هر چه زودتر تیم فجر از بلاتکلیفی در بیاید.