سرمایه گذاری ایتالیا در طبس/ 5 طرح با سرمایه گذاری خارجی در یزد اجرایی شد

مرادعلی میر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند سرمایه گذاری خارجی در استان یزد مطلوب است و تاکنون سرمایه گذارانی از کشورهای ترکیه، هند، ایتالیا و ... در این استان سرمایه گذاری کرده اند.

وی افزود: در حال حاضر پنج طرح سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌ گذاری معادل 18 میلیون و 217 هزار دلار در استان یزد در دست اجراست.

میر ادامه داد: به تازگی نیز یک گروه اقتصادی و سرمایه‌ گذاری از کشور ایتالیا، آمادگی خود را برای سرمایه ‌گذاری در واحد تولید سیمان طبس در این استان اعلام کرده است.

وی افزود: در نشستی که با حضور مسئولان سازمان سرمایه‌ گذاری و کمک ‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد و شرکت خارجی ایتالیا در تهران تشکیل شد، در مورد راه‌ های جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از کمک ‌های فنی و اقتصادی گروه یاد شده بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

میر عنوان کرد: در حال حاضر واحد تولید سیمان طبس در حال ساخت است و قرار است در راستای توسعه آن، دستگاه و تجهیزات روز دنیا توسط گروه سرمایه‌گذار ایتالیایی، خریداری و در اختیار شرکت داخلی قرار گیرد.

وی هدف از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش تولید سیمان و صادرات آن به خارج از کشور بیان کرد و گفت: هرگونه همکاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام می‌شود.