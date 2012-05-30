به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌ای از جوک‌های تالیفی شهرام شفیعی در قالب یک مجموعه 9 جلدی از سوی انتشارات پیدایش به چاپ می‌رسد که تاکنون دو جلد آن به چاپ رسیده است.

«بگو ما هم بخندیم» حاصل سه سال نگارش این شوخی‌ها توسط شهرام شفیعی است که در سال‌های گذشته هم در مجلات رشد منتشر شده است.

شهرام شفیعی نوشتن جوک را از لحاظ مکانیزم به داستان‌نویسی شبیه می‌داند و معتقد است این مجموعه از جهات بسیاری تازگی دارد. او استقبال مخاطبان کودک و نوجوان از این جوک‌ها و نتایج فرم‌های نظرسنجی موسسه کمک‌ آموزشی رشد را نشانه موفقیت این اثر می‌داند.

شفیعی همچنین درباره چگونگی یافتن سوژه جوک‌هایش می‌گوید: هر فضایی را که جوک‌پرور بوده برای خلق و پیدا کردن سوژه جوک‌ها مورد توجه داشته‌ام با این وجود می‌توانم بگویم جوک‌ها خودشان می‌آیند و من آنها را هر جا که بتوانم یادداشت می‌کنم حتی توی گوشی تلفن همراهم. از نظر من بهترین الگو برای نوشتن این شوخی‌ها زندگی روزمره است.

«بگو ما هم بخندیم» قرارست مجموعه 9 جلدی باشد که در حال حاضر 2 جلد آن به چاپ رسیده است و از سوی انتشارات پیدایش عرضه شده است.

این کتاب‌ها مصور است و رضا مکتبی تصویرهای آن را کشیده است.

در یکی از لطیفه‌های کتاب می‌خوانیم: فکر کن یک روز صبح در آسانسور را باز می‌کنی می‌بینی یک شیر نر با دهان باز توی آن است... در آن لحظه چه می‌گویی؟

می‌گویم صبح بخیر قربان! من از پله‌ها استفاده می‌کنم!

این کتاب‌ها هر کدام در شمارگان 2500 نسخه و قیمت 2500 تومان به چاپ رسیده است.